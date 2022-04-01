Hakkari İmsakiye 2022: Hakkari İftar Vakti - Hakkari Sahur Vakti - Hakkari İmsak Vakti

Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Ramazan Ayı için geri sayım başlamış durumda. Müslüman dünyasının coşku ile beklediği Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Hakkarili vatandaşlarımız ise sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Hakkari sahur ve iftar vakitleri...

HAKKARİ İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

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2022 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte cami ve mescitlerde teravih namazı hazırlığı başladı. Peki, teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınıyor. Hemen belirtelim ki teravih namazı Ramazan gecelerinde kılınıyor. 2022 yılında ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak. Teravih namazları yatsı namazı vaktinde kılınıyor. Bunun için her il için oldupu gibi 2022 Ramazan ayı Malatya teravih saatleri 1 Nisan 2022 - 1 Mayıs 2022 tarihleri ile bu tarihler arasındaki yatsı namazı saatleri ile aynı olacak.

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