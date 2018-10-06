Hala uslanmıyor!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombalayan eski F-16 pilotu sanık Müslim Macit'in, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde infaz koruma memurlarını tehdit ettiği ortaya çıktı. Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Müslim Macit'in odasına günlük kontrole gelen infaz koruma memurları, sanığın odasındaki panoda gazetelerden kopartılmış kupür ve fotoğrafları gördü.

MEMURLARI TEHDİT ETTİ

Memurların, panoya asılan kupür ve resimleri kaldırması gerektiğini bildirmeleri üzerine, sanık Macit, "Buraya ne asacağıma siz karar veremezsiniz. Buraya ben istediğimi asarım" diye karşılık verdi. Panoya sadece aileye ait fotoğrafları ve idare tarafından verilen talimatların asılabileceği uyarısında bulunan memurlara Macit, "Bunun hesabını soracağım size. Sizinle en kısa zamanda hesaplaşırız" şeklinde tehdit içeren sözler kullandı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Bunun üzerine tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi idaresi, tutuklu sanık Müslim Macit hakkında disiplin soruşturması başlattı. İfadesi alınan Macit, kendisine suçlu muamelesi yapıldığını, yargılamasının sürdüğünü ve görevli memura hakaret etmediğini savundu. Gazetelerden kopardığı resim ve kupürleri panoya asmasının suç olmadığını ileri süren Macit, memurun kendisini uyarmasına anlam veremediğini ve kimseyi tehdit etmediğini savundu.

BEŞ GÜN HÜCRE CEZASI

Disiplin soruşturması sonucunda "kamu görevlilerine hakaret ve tehditte bulunmak" suçunu işlediği belirlenen Macit, eyleminden dolayı 5 gün hücre cezasına çarptırıldı. Macit, verilen cezaya karşı Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu. İtirazın reddedilmesi durumunda sanığın hücre cezası onaylanacak.