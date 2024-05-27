Yatırımcıların gündeminde yer alan halka arz takvimi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. SPK'dan onay alan ve gerekli koşulları taşıyan şirketler için onay sonrasında talep toplama için tarihler belirleniyor. Halka arz olacak şirketler yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Peki Hangi şirketler halka arz olacak? İşte 27-31 Mayıs 2024 halka arz takvimi...