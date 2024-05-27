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3 şirketten halka arz hamlesi! 27-31 Mayıs tarihleri arasında halka arz olacak şirketler açıklandı: Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda talep toplama tarihleri

Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? sorusu yanıt buldu. Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda bu hafta itibarıyla halka arzı onaylandı. Peki, talep toplama tarihleri açıklandı mı? Hangi şirkt kaç lot verilecek? İşte 27-31 Mayıs 2024 halka arz takviminin ayrıntıları...

10:41 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Halka arz takvimi
Halka arz takvimi

Yatırımcıların gündeminde yer alan halka arz takvimi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. SPK'dan onay alan ve gerekli koşulları taşıyan şirketler için onay sonrasında talep toplama için tarihler belirleniyor. Halka arz olacak şirketler yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Peki Hangi şirketler halka arz olacak? İşte 27-31 Mayıs 2024 halka arz takvimi...

HALKA ARZ TAKVİMİ 27-31 MAYIS 2024

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 29-30-31 Mayıs

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 29-30-31 Mayıs

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 29-30 Mayıs

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 55,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 20,500,000 Lot

Bist Kodu: HOROZ

Halka Arz Büyüklüğü: 1,3 Milyar TL

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 34,68 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 75,000,000 Lot

Bist Kodu: YIGIT

Halka Arz Büyüklüğü: 2,6 Milyar TL

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 22,98 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 33,885,000 Lot

Bist Kodu: ALKLC

Halka Arz Büyüklüğü: 778 Milyon TL



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