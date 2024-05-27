Yatırımcıların gündeminde yer alan halka arz takvimi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. SPK'dan onay alan ve gerekli koşulları taşıyan şirketler için onay sonrasında talep toplama için tarihler belirleniyor. Halka arz olacak şirketler yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Peki Hangi şirketler halka arz olacak? İşte 27-31 Mayıs 2024 halka arz takvimi...
HALKA ARZ TAKVİMİ 27-31 MAYIS 2024
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 29-30-31 Mayıs
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 29-30-31 Mayıs
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 29-30 Mayıs
HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ BİLGİLERİ
Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024
Hisse Fiyatı: 55,00 TL
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay: 20,500,000 Lot
Bist Kodu: HOROZ
Halka Arz Büyüklüğü: 1,3 Milyar TL
YİĞİT AKÜ HALKA ARZ BİLGİLERİ
Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024
Hisse Fiyatı: 34,68 TL
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay: 75,000,000 Lot
Bist Kodu: YIGIT
Halka Arz Büyüklüğü: 2,6 Milyar TL
ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ BİLGİLERİ
Talep Toplama Tarihleri: 29-30 Mayıs 2024
Hisse Fiyatı: 22,98 TL
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Pay: 33,885,000 Lot
Bist Kodu: ALKLC
Halka Arz Büyüklüğü: 778 Milyon TL