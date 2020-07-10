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Hamamözü Belediyesinden kiralık termal otel
Mülkiyeti Hamamözü Belediyesine ait olan, 3 Yıldızlı Termal Tesisler, (5 adedi suit olmak üzere 63 oda 136 yatak kapasiteli, 200 kişilik restoran, 150 kişilik konferans salonu, bay ve bayan ayrı ayrı olmak üzere Türk hamamları, kür havuzları, kapalı yüzme havuzları, tedavi üniteleri, oyun salonu, kütüphane ve kafeterya bölümlerinden oluşan) 14.016,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesi a. bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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