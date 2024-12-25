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Bakanlıklar ve kurumlar için 244 istihdam fırsatı: İşte yeni kadroların ünvan ve dağılımları

Bakanlıklar ve kurumlar için 244 istihdam fırsatı: İşte yeni kadroların ünvan ve dağılımları

10:5625/12/2024, Çarşamba
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Kadro ihdas edilen bakanlık ve kamu kurumları listesi
Kadro ihdas edilen bakanlık ve kamu kurumları listesi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara kadro ihdas edildi. Kadro ihdas edilen bakanlıklar arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da var. Peki hangi bakanlık ve kamu kurumu ne kadar personel alacak? İşte yeni kadroların ünvan ve dağılımları.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte kadro ihdas edilen bakanlık ve kamu kurumları listesi.

Hangi bakanlık ve kamu kurumu ne kadar personel alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 4, Kültür ve Turizm Bakanlığına 5, Sosyal Güvenlik Kurumuna 26, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 200, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 5, Diyanet İşleri Başkanlığına 2 kadro ihdası yapıldı.

Yeni kadroların ünvan ve dağılımları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına 2 daire başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının merkez teşkilatına 4 daire başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilatına 2 daire başkanı, taşra teşkilatına ise 1 devlet sahne sanatları topluluğu müdürü, 1 Türk dünyası müzik topluluğu müdürü ve 1 meydan meşkleri topluluğu müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez teşkilatına 13 şube müdürü ve taşra teşkilatına 13 sosyal güvenlik il müdür yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatına 185 uzman ile 15 müşavir avukat, Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 5 şube müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına 1 daire başkanı ile 1 basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadroları ihdas edildi.


#Kamu personel alımı
#Resmi Gazete
#kadro ihdası

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