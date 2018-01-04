Hangi belgeyi alacağım uygulaması e-Okul'da

e-Okul VBS ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. e-Okul’da yoğun dönem başladı. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin notlarını sisteme giren öğretmenler, veliler için sonuç sayfasını hazırladı. Öğrenciler ise sonuçlara bakarak takdir ve teşekkür hesaplaması yapabiliyorlar. İşte e-Okul VBS ile takdir teşekkür hesaplama işlemleri.

e-Okul'a nasıl giriş yapılır?

e-Okul'a giriş yapmak oldukça kolaydır. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden gerekli alanları doldurarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Okul'a giriş yapmak için tıklayınız

e-Okul üzerinde hangi sorgulamalar yapılabilir?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi MEB tarafından veliler ve öğrenciler için hazırlanmış özel bir sistemdir. Bu sistem üzerinden;

Takdir ve teşekkür hesaplama

Karne notlarını görüntüleme

Yazılı ve sözlü sonuçlarını öğrenme

Ders programlarını görüntüleme

Merkezi sınav sonuçlarını görüntüleme gibi birçok işlemi çok rahat bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ise öğretmenler de sonuçları sisteme girebilirler.

MEB tarafından 2018 sınav takvimi açıklandı

MEB resmi internet sitesi üzerinden 2018 yılında gerçekleştirilecek olan sınavların takvimini açıkladı.

E-okul ile takdir-teşekkür hesaplama

Dönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.