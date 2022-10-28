Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranları belli olmuştu. memur ve memur emeklileri yüzde 41,69 zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam aldı. Zamlar sonrasında en düşük memur emeklisi maaşı 4289 TL’den 6078 TL’ye yükseldi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekliler maaşlarına yeni zam alacak. Peki en düşük emekli maaşı asgari ücrete mi çıkacak? En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın dördüncü 'Enflasyon Raporu'nu toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kavcıoğlu buradaki konuşmasında yıl sonu enflasyon rakamları tahminlerini paylaştı. Buna göre Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı. Böylece Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği veri de gelmiş oldu.

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Emekli aylıkları en az asgari ücret kadar olsun talebi

Emeklilerin yaşadığı sorun ve taleplerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen, emekli aylıklarının en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi.

2000 bin öncesi yapılan İNTİBAK'ın 2000 bin sonrası emekli olanlara da bir an evvel yapılması gerektiğini ifade eden Ekmen, "Emekli aylıklarının insan onuruna yaraşır bir şekilde en az asgari ücret kadar olmalıdır. Vergi iadesi yerine ödenen yüzde 4-5 arası ek ödeme günümüzün ekonomik şartlarda bir cazibesi kalmamıştır. Bu oranın en az yüzde 10 seviyesine yükseltilmesi gerekir." dedi.

Yaşlı ve emekli kesimlere pozitif ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan Ekmen, sağlık hizmetlerinden hiçbir ad altında katkı payının alınmaması gerektiğini kaydetti.

Evi olmayan emeklilere TOKİ tarafından maliyetli kira öder gibi konut yapılması talebinde bulunan Ekmen şunları söyledi: "Ödenen bayram ikramiyesi enflasyon karşısında hiçbir cazibesi kalmamıştır. Bu oranın yükselmesi lazım ve TÜFE endeksli zamlar uygulanmalıdır. Emeklilerimizin en temel harcamaları olan elektrik, doğal gaz, kömür ve su giderlerinden hiçbir şekilde vergi kesintisi olmamalıdır. Emeklilerimiz arasında oluşan aylık farkları, pirim kazançları ve pirim ödeme gün sayıları esas alınarak İNTİBAK ile çözülmelidir. Üzülmemek için emeklileri üzmeyin."

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Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?

Sabah'ta yer alan habere göre; Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak.

Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor. Buna göre; yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den 4.025 TL'ye yükselmesi bekleniyor.