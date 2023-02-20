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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: mart ayında deprem konutların inşasına başlanılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, 1 milyon 684 bin vatandaşın barınma ihtiyacının giderildiğini belirtti. "Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz." diyen Erdoğan, mart ayında konutların inşasına başlayacaklarını bildirdi. Peki hangi ilde ne kadar kaç konut yapılacak?

17:37 . 20/02/2023 lundi
Yeni Şafak
Deprem konutlarına ne zaman başlanılacak?

Deprem konutlarına ne zaman başlanılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin, "Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birimin tahliye edildiğini bildirdi.

Yeni yapılacak konutlara ne zaman başlanılacak?

Erdoğan, şöyle devam etti: "Halen 65 bininin daha kurulumu süren konteyner sayısını ilk etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200 bine kadar çıkartabileceğiz. Çadır kent ve koyteyner kentlerlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız."

Hangi ilde deprem konutları ne zaman başlayacak?

"Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500 ve Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlayacaklarını bildirdi.

#deprem
#deprem konutları
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
il y a 32 minutes
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: mart ayında deprem konutların inşasına başlanılacak
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