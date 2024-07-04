Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun orta ve doğu kesimlerinde de sağanak yağmur kendisini gösterecek. 8 il için ise sarı kodlu uyarı verildi. İşte il il güncel hava durumu raporu...

HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM UYARDI: AKŞAM ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında etkisini sürdürecek. Akşam 18.00’den den sonra da şiddetini artırarak yer yer yoğun yağış bırakacak. Cuma öğle saatlerine kadar görülecek yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri ile Avrupa yakası kuzeyde kalan ilçelerde kuvvetli olabileceği öngörülüyor.

Cuma öğle saatlerine (13.00) kadar görülmesi beklenen yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa yakası kuzeyde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan’da kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği öngörülüyor.

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık

EGE'DE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C Az bulutlu DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu SİNOP °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. KARS °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. MALATYA °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



