Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimzi günlerde yaptığı açıklamada, deprem konutlarının belirli bir kısmının yapımının tamamlandığını belirtti. Öte yandan, Kırıkhan ilçesindeki depremzedelerin anahtar teslim alacakları, yeni örnek daireler de görüntülendi. Evlerin 3 oda 1 salon şeklinde tasarlandığı görülürken, belli aralıklarla hak sahiplerine teslimi devam edecek.
Hatay deprem konutları teslim tarihi
merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı
'da hayata dönüş çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda konteyner ve çadır kentlerde yaşayan depremzedeler için kentte 33 noktada yeni deprem konutları inşa ediliyor. Toplam 45 bin 186 bağımsız etabın yapımı sürerken, 6 bin 979 ev, hak sahiplerine teslim edilecek.
#Hatay
#Deprem konutları
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
1 saat önce