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Evlerin yapımı son sürat devam ediyor: Geri sayım başladı! Hatay'da 6 bin 979 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek

HATAY'da 33 noktada deprem konutunun yapımı hızla sürerken, afed konutlarından 6 bin 979 ev, hak sahiplerine teslim edilecek.

15:30 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 15:30 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Hatay deprem konutları teslim tarihi
Hatay deprem konutları teslim tarihi
merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı
'da hayata dönüş çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda konteyner ve çadır kentlerde yaşayan depremzedeler için kentte 33 noktada yeni deprem konutları inşa ediliyor. Toplam 45 bin 186 bağımsız etabın yapımı sürerken, 6 bin 979 ev, hak sahiplerine teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimzi günlerde yaptığı açıklamada, deprem konutlarının belirli bir kısmının yapımının tamamlandığını belirtti. Öte yandan, Kırıkhan ilçesindeki depremzedelerin anahtar teslim alacakları, yeni örnek daireler de görüntülendi. Evlerin 3 oda 1 salon şeklinde tasarlandığı görülürken, belli aralıklarla hak sahiplerine teslimi devam edecek.

İstanbul TOKİ müstakil ve müşterek arsa yerleri! Milyonları ilgilendiren açıklama TOKİ’den geldi: İki ilçenin adını verdi...
İstanbul TOKİ müstakil ve müşterek arsa yerleri! Milyonları ilgilendiren açıklama TOKİ’den geldi: İki ilçenin adını verdi...

İstanbul’da TOKİ müstakil arsa ve müşterek arsa kurası sonucu belli oldu. Kurada ismi çıkan vatandaşların TOKİ ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasında başvurular, 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında alındı. İstanbul’da TOKİ arsa yerlerini merak ediyorken yerlerinde Aralık ayında belli olması bekleniyordu. Bugün X sosyal medya platformunda TOKİ arsa yerleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir vatandaş arsa yerlerinin neresi olduğuna dair bir soruyu sordu. Bu soru üzerine, TOKİ İstanbul müstakil arsa ve müşterek arsa yerleri hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı: TOKİ arsa yerleri hakkında iki ilçenin adını verdi. Peki İstanbul TOKİ müstakil arsa ve müşterek arsalar nerede, hangi ilçelerde olacak? İşte detaylar.


#Hatay
#Deprem konutları
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
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