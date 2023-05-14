Hatay seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık seçim sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. 2018'de yapılan seçimde 11 milletvekili çıkarabilen Hatay ilinin 5 milletvekili AK Pati’ye ,4 milletvekili CHP’ye, 1 milletvekili MHP’ye ve 1 milletvekili ise HDP’ye gitti. Bu seçime katılım %88,77 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Hatay AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

2023 seçimi Hatay seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Hatay cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Hatay milletvekilleri burada yer alacaktır.

AK Parti Hatay milletteki adayları

1- Adem Yeşildal

2- Abdulkadir Özel

3- Hüseyin Yayman

4- Kemal Karahan

5- Zehra Eren

6- Cengiz Yıldız

7- Filiz Özçörekçi

8- Ahmet Alper Soylu

9- Mehmet Hakan Yılmaz

10- Halil Ersen Doğan

11- Necmiddin Çito

CHP Hatay milletteki adayları

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz

MHP Hatay milletvekili adayları

1 LÜTFÜ KAŞIKÇI

2 İSMAİL BAŞAR

3 MEHMET BİLGİLİ

4 HÜSEYİN ZAROĞLU

5 HÜSEYİN AKGÖL

6 AHMET GEDİK

7 NİGAR ÖZER

8 UYGAR POLAT

9 HASAN KENDİR

10 YUNUS TÜRK

11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adayları

1- Adnan Şefik Çirkin

2- Gökhan Zan

3- Gülümser Ceylan Köle

4- Sarper Davut

5- İlyas Uygur

6- Mehmet Oğuz Turan

7- Aylin Anıl Arslan

8- Osman Ağca

9- Çağatay Karamanoğlu

10- Muhammet Mustafa Balcı

11- Tuna Ebru Özdemir

2018 Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 48.5’ini alırken, Muharrem İnce Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 42.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 5.3’sını, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,6’sını aldı.

2018 Hayat milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Hatay oy oranı % 50,6 olurken, AK Parti 5, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38’ini alarak 4 milletvekili (CHP) çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Hatay'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 36,2 CHP % 30,6 MHP % 14,4 HDP % 11 İYİ Parti % 6,5

2019 Hatay yerel seçim sonuçları

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Lütfü Savaş oyların % 55,16’sını alırken, AK Parti adayı İbrahim Güler ise oyların % 42,81’ini aldı.

2019 Hatay İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 37,64 AK Parti % 37,28 İYİ Parti % 8,44 MHP % 5,64

Hatay hakkında bilgiler

Hatay, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ilimizdir. 2019 yılı verilerine göre nüfusu 1.6 milyondur ve yüzölçümü 5,524 km²'dir. İl merkezi Antakya'dır.

Hatay, tarihi kalıntıları, zengin kültürel dokusu, yemekleri ve doğal güzellikleri ile turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir şehirdir. İl toprakları, Akdeniz'in güneydoğu kıyısında yer alır ve Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer.

Hatay, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik kalıntılar, antik kentler ve tarihi yapılar, şehrin zengin tarihi mirasının bir göstergesidir. Hatay'ın en önemli tarihi yapılarından biri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Antakya Mozaik Müzesi'dir. Bu müze, Roma dönemine ait zengin mozaiklerle dolu olan eski bir kilise olan Saint Pierre Kilisesi'nin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir.

Hatay mutfağı, zengin lezzetleri ve özgün tatlarıyla ünlüdür. İlin yemek kültürü, Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarından etkilenmiştir. İçli köfte, humus, zahter salatası, künefe gibi yemekler, Hatay'ın en bilinen lezzetleri arasındadır.

Hatay ilinin ilçeleri ise şu şekildedir: Altınözü, Antakya, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı.







