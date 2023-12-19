Bunlardan 1828'inin 2+1, 30 bin 436'sının ise 3+1 şeklinde planlandığını aktaran Masatlı, "6 Şubat ve devamındaki depremlerde ilimiz genelinde 80 bin 325 bina ya yıkık ya da ağır hasarlı olarak envanterimize girdi. Bunlarla ilgili enkaz çalışmalarına başladık ve şu an itibarıyla yüzde 94'lere geldik.

Tabii depremin sonuçları itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da o zaman söylemişti, 'Biz açta ve açıkta hiçbir insanımızı bırakmayacağız' diye. İşte bu talimattan da hareketle ilimiz genelinde 4 farklı şekilde konut inşaatına başlandı." diye konuştu.

İskenderun ilçesine yapılan deprem konutlarının eski TOKİ evlerinin yakınında olduğuna dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti: "Burası kayalık bir bölge. İskenderun'umuzun da en güzel, nezih bölgelerinden bir tanesi. Tabii burada normalde bir yaşam da vardı. Normalde bir yaşamın olması buraya yapılacak yeni konutlarda da olması gereken yaşama katkı sunacaktır. Hemen biraz ötemizde de yakın zamanda açtığımız 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanemiz var. Yani bir vatandaş burada yaşamaya başladığında hemen hemen her tür ihtiyacını bu bölgede giderecektir."