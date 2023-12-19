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Hatay'da 3 bin 986 deprem konutu hızla yükseliyor: İskenderun'da TOKİ afet konutları ne zaman teslim edilecek?

Hatay'da 6 Şubat depremlerin yıkıma neden olduğu İskenderun ilçesinde temeli atılan 3 bin 986 deprem konutunda çalışmalar sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı afet konutlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

15:24 - 19/12/2023 Tuesday
Yeni Şafak
İskenderun'da TOKİ deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
İskenderun'da TOKİ deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
merkezli depremlerden etkilenen ilçede, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar kapsamında,
İskenderun ilçesinde Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde 3 bin 986 afet konutunun temeli atıldı.

Kaba inşaatı tamamlanan 4 binadaki dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılmaya başlanan 120 dairenin, çevre düzenlemesinin ardından ocak ayı itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TOKİ marifetiyle il genelinde 33 noktada 32 bin 314 kalıcı konutta çalışmalara devam edildiğini anlattı.

Bunlardan 1828'inin 2+1, 30 bin 436'sının ise 3+1 şeklinde planlandığını aktaran Masatlı, "6 Şubat ve devamındaki depremlerde ilimiz genelinde 80 bin 325 bina ya yıkık ya da ağır hasarlı olarak envanterimize girdi. Bunlarla ilgili enkaz çalışmalarına başladık ve şu an itibarıyla yüzde 94'lere geldik.

Tabii depremin sonuçları itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da o zaman söylemişti, 'Biz açta ve açıkta hiçbir insanımızı bırakmayacağız' diye. İşte bu talimattan da hareketle ilimiz genelinde 4 farklı şekilde konut inşaatına başlandı." diye konuştu.

İskenderun’da deprem konutları nerede?

İskenderun ilçesine yapılan deprem konutlarının eski TOKİ evlerinin yakınında olduğuna dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti: "Burası kayalık bir bölge. İskenderun'umuzun da en güzel, nezih bölgelerinden bir tanesi. Tabii burada normalde bir yaşam da vardı. Normalde bir yaşamın olması buraya yapılacak yeni konutlarda da olması gereken yaşama katkı sunacaktır. Hemen biraz ötemizde de yakın zamanda açtığımız 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanemiz var. Yani bir vatandaş burada yaşamaya başladığında hemen hemen her tür ihtiyacını bu bölgede giderecektir."


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TOKİ arsa teslim tarihleri, kura sonucu hak sahibi olan vatandaşların gündeminde. ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasında başvurular, 10 Ekim 7 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. TOKİ arsa kura çekimleri de 19 Nisan’da son buldu. TOKİ’den konut hakkına sahip olan vatandaşlar TOKİ konutları teslim tarihlerini sorguluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İlk Evim arsalarda projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik imar çalışması tamamlandı. Peki TOKİ ilk evim arsa inşaatları ne zaman başlayacak? TOKİ arsaları ne zaman teslim edilecek? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.


#Hayat
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#deprem konutları
#iskenderun
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