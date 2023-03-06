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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 14:02’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

15:35 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatay'da deprem meydana geldi

Hatay'da deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Arsuz'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları da sarılmaya devam ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında 11 ilde eşzamanlı çalışmaların yürütüldüğünü hatırlatan Kurum, Kahramanmaraş'ta 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutunun inşa edileceğini söyledi.



#hatay
#deprem
#afad
1 saat önce
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