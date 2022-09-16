Hatayspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler) Hatayspor Kayserispor maçı ile Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesi sahne alacak. Hatayspor ile Kayserispor arasında oynanan son dokuz lig maçının sadece biri berabere bitmiş, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanmıştı. Bu sezon deplasmanda oynadığı üç maçtan da puan çıkaramayan Kayserispor, dış sahada henüz golle tanışamadı. Peki, Süper Lig'in 7.haftasında oynanacak Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? İlk 11 belli oldu mu? İşte ayrıntılı bilgiler...

Abone Ol