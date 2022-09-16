Özgün Hatayspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11ler)
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Hatayspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler)

Hatayspor Kayserispor maçı ile Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesi sahne alacak. Hatayspor ile Kayserispor arasında oynanan son dokuz lig maçının sadece biri berabere bitmiş, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanmıştı. Bu sezon deplasmanda oynadığı üç maçtan da puan çıkaramayan Kayserispor, dış sahada henüz golle tanışamadı. Peki, Süper Lig'in 7.haftasında oynanacak Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? İlk 11 belli oldu mu? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HATAYSPOR KAYSERİSPOR CANLI: Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11ler
Hatayspor Kayserispor

Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Henüz galibiyeti bulunmayan ev sahibi, kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Konuk takım ise deplasmanda kazanıp seri yakalamayı hedefliyor. Hatayspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Kayserispor 22/23 Süper Lig 7. hafta maçında karşılaşacak.

Hatayspor Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Recep, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Boudjemaa, Lobhanidze, Atsu, Ze Luis

Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Mensah, Ramazan, Thiam, Gavranovic

HATAYSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.





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