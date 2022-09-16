Hatayspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler)

Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Henüz galibiyeti bulunmayan ev sahibi, kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Konuk takım ise deplasmanda kazanıp seri yakalamayı hedefliyor. Hatayspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatayspor ile Kayserispor 22/23 Süper Lig 7. hafta maçında karşılaşacak.
Hatayspor Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Maç, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.
HATAYSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Recep, Falette, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Boudjemaa, Lobhanidze, Atsu, Ze Luis
Kayserispor: Bilal, Onur, Arif, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Mensah, Ramazan, Thiam, Gavranovic
HATAYSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.