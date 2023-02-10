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Hatayspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'den Yeni Malatyasporlu futbolcular deprem felaketini yaşadı. Atakaş Hatayspor'da enkaz altında kalan Christian Atsu saatler sonra kurtarıldı. Sportif direktör Taner Savut'tan hala bir haber gelmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaptığı açıklamada maçların 17 Şubat’ta oynanacağını duyurmuştu. Ancak bu karardan vazgeçildi ve yapılan son açıklamada maçlar Mart ayı başına ertelendi.
Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, “Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Bu sezon ligden 2 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Gelecek sezon Süper Lig 20 takımlı olacak” ifadelerini kullandı.
24. hafta: Adana Demirspor-Hatayspor
25. hafta: Hatayspor-Konyaspor
Kayserispor-Hatayspor
Hatayspor-Sivasspor
Alanyaspor-Hatayspor
Hatayspor-Karagümrü
Beşiktaş-Hatayspor
Hatayspor Ankaragücü
Hatayspor-İstanbulspor
Hatayspor-Fenerbahçe
Hatayspor-Ümraniyespor
Antalyaspor-Hatayspor
Hatayspor-Galatasaray