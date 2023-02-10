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Hatayspor ligden çekildi mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kararı duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig maçları 3-4 Mart'a ertelendiği TFF tarafından açıklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda can kaybı yaşanırken, bölgedeki spor kulüpleri de durumdan olumsuz etkilendi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, 1. Lig'den Yeni Malatyasporlu futbolcular deprem felaketini yaşadı. Hatayspor Kulübü bu sezon maçlarını oynamayacağını TFF’ye bildirdi. Peki Gaziantep FK ligden çekildi mi?

10:22 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hatayspor

Hatayspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'den Yeni Malatyasporlu futbolcular deprem felaketini yaşadı. Atakaş Hatayspor'da enkaz altında kalan Christian Atsu saatler sonra kurtarıldı. Sportif direktör Taner Savut'tan hala bir haber gelmedi.

Süper Lig maçları ne zamana ertelendi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaptığı açıklamada maçların 17 Şubat’ta oynanacağını duyurmuştu. Ancak bu karardan vazgeçildi ve yapılan son açıklamada maçlar Mart ayı başına ertelendi.

Hatayspor ligden çekildi mi?

Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, “Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Bu sezon ligden 2 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Gelecek sezon Süper Lig 20 takımlı olacak” ifadelerini kullandı.

Hatayspor’un kalan maçları

24. hafta: Adana Demirspor-Hatayspor

25. hafta: Hatayspor-Konyaspor

Kayserispor-Hatayspor

Hatayspor-Sivasspor

Alanyaspor-Hatayspor

Hatayspor-Karagümrü

Beşiktaş-Hatayspor

Hatayspor Ankaragücü

Hatayspor-İstanbulspor

Hatayspor-Fenerbahçe

Hatayspor-Ümraniyespor

Antalyaspor-Hatayspor

Hatayspor-Galatasaray


#Hatayspor
#süper lig
#tff
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