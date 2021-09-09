Hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma dozu ne zaman yapılır?

Hatırlatma dozu, bir aşının daha önceki bir dozdan sonra fazladan uygulanması anlamına geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşın bulunduğunu duyurdu.

HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN VURULUR?

Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya dair elde edilen son verileri paylaştı. Buna göre hatırlatma dozunun önemine değindi. Bakan Koca, ''Hastanelerimizdeki aktif vakaların %90’a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler %10 dolaylarındadır.

“Aşısı tamamlanmış” ne anlama geliyor? Aşısı tamamlanmış kişi, 2 doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA aşısı olan hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişidir.

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Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı %2’den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir.'' açıklamasında bulundu.