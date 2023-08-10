Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya’nın doğu kesimleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 35 İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28 İzmir: Az bulutlu ve açık 32 Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 31 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 30 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 29 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44