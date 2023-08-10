Hava durumu
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya’nın doğu kesimleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (10 AĞUSTOS 2023)
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek.
İL İL HAVA DURUMU (10 AĞUSTOS 2023)
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 35 İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28 İzmir: Az bulutlu ve açık 32 Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 31 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 30 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 29 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44