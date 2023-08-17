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Sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak! Meeteoroloji'den il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sıcak hava bu hafta da bunaltacak. Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos il il hava durumu raporu...

10:49 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ

18 AĞUSTOS 2023 CUMA GÜNÜ

19 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ GÜNÜ

20 AĞUSTOS 2023 PAZAR GÜNÜ

21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNÜ



#hava durumu
#meteoroloji
#güncel hava durumu
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