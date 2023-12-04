Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Aralık Pazartesi gününe ilişkin yayınlanan rapora göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı, İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi’nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 4 ARALIK 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Marmara’da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Adana : Az bulutlu 25

Antalya: Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

5 Günlük Hava Durumu 4-8 Aralık

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Yağmurun da etkisiyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı - Şehir Hatları'nın bazı seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle aksamalar ve iptaller yapıldığı duyuruldu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken araç trafiği nedeniyle sürücülerin de yavaş ilerlediği gözlendi.

Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden duraklara ulaşmaya çalışan yolcular kalabalık oluşturdu.

Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile Altunizade metrobüs çıkışları ile E-5 bağlantı noktalarında yoğunluk dikkati çekiyor.

D-100 karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Nurtepe Viyadük, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM otoyolu katılımında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Köprüsü'ne bağlanan noktalarda da trafik yavaş ilerliyor.

Esenyurt ve Avcılar'da da ana arterlerde yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Sancaktepe'den Ataşehir kavşağına kadar trafik yoğun seyrederken diğer yönde araç trafiği Sultanbeyli ve Pendik kavşağına kadar uzuyor.

Maltepe ile Avrasya Tüneli arasında trafik iki yönde de yoğun seyrediyor.

Kozyatağı Kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araç yoğunluğu göze çarparken ters yönde ise Ümraniye-TEM Bağlantı Yolu ile Kozyatağı arasında yoğunluk görülüyor.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapıldı. İstasyonlarda yoğunluk meydana gelirken arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki deniz yolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinde Moda İskelesi uğramasında olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 09.11 itibarıyla yüzde 81 olarak ölçüldü.







