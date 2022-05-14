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Hava durumu haberleri: Hangi bölgelerde sıcaklıklar artıyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin son değerlendirme yapıldı. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Peki, ülkemizin kuzey, iç kısım ve diğer bölgelerinde son durum nedir? Hangi bölgelerde sıcaklıklar artıyor? İşte, ülkemizin hava durumuna dair tahmin edilen detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava durumu haberleri: Hangi bölgelerde sıcaklıklar artıyor?
Hava durumu haberleri: Hangi bölgelerde sıcaklıklar artıyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin son değerlendirmeye göre ülkemizin kuzeyi iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hangi bölgelerde sıcaklıklar artıyor? İşte, ülkemizin hava durumuna dair tahmin ve detaylar.

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle batı ve güneybatı, Ege'de yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HANGİ BÖLGELERDE SICAKLIK ARTIYOR?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Kütahya çevreleri ile zamanla İç Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Isparta'nın batı ilçeleri, Antalya'nın iç batı kesimleri ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İçbatı ilçeleri ile gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile Aksaray, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin, gece saatlerinde Konya, Eskişehir, Aksaray, Nevşehir, kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ver yer yer çok bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin, gece saatlerinde Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, Öğle saatlerinden sonra G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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