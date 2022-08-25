Bugün hava nasıl? Ankara, İstanbul 25 Ağustos Meteoroloji Genel Müdürlüğü anlık hava durumu bilgisi

Meteoroloji, yarın için uyarıda bulundu. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ile Sakarya çevrelerinde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yalova ve Tekirdağ'da da yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
25 AĞUSTOS METEOROLOJİ HAVA DURUMU BİLGİSİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, “İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetler sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.
13.00'TE BAŞLAYACAK, 22.00'YE KADAR ETKİLİ OLACAK
Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor” denildi.
Ayrıca yağışlı havanın cuma akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.
RÜZGARIN HIZI 50 KM'YE ÇIKACAK
İHA'da yer alan habere göre AKOM'dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor.
Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor.
ANKARA HAVA DURUMU 25-30 AĞUSTOS
Meteoroloji tahminleri ile Ankara 5 günlük hava durumu şöyle:
PERŞEMBE: Gök gürültülü sağanak yağış
CUMA: Parçalı bulutlu
CUMARTESİ: Parçalı bulutlu
PAZAR: Gök gürültülü sağanak yağış
PAZARTESİ: Parçalı bulutlu
SALI: Parçalı bulutlu
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı bulutlu 31
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39