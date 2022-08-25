Özgün Bugün hava nasıl? Ankara, İstanbul 25 Ağustos Meteoroloji Genel Müdürlüğü anlık hava durumu bilgisi
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Bugün hava nasıl? Ankara, İstanbul 25 Ağustos Meteoroloji Genel Müdürlüğü anlık hava durumu bilgisi

Hava durumu Meteoroloji verileri esas alınarak ülke genelinde yağış beklenen iller yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, birçok büyükşehirde yağış uyarısı yapıldı. Başkent için de sorgulamalar devam ediyor. 25 Ağustos Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava nasıli yağış olacak mı? İşte MGM anlık hava durumu bilgisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava durumu: MGM 25 Ağustos İstanbul, Ankarada yağış olacak mı, hava nasıl olacak?
Hava durumu

Meteoroloji, yarın için uyarıda bulundu. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ile Sakarya çevrelerinde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yalova ve Tekirdağ'da da yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

25 AĞUSTOS METEOROLOJİ HAVA DURUMU BİLGİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, “İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetler sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.

13.00'TE BAŞLAYACAK, 22.00'YE KADAR ETKİLİ OLACAK

Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor” denildi.

Ayrıca yağışlı havanın cuma akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

RÜZGARIN HIZI 50 KM'YE ÇIKACAK

İHA'da yer alan habere göre AKOM'dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor.

Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor.

ANKARA HAVA DURUMU 25-30 AĞUSTOS

Meteoroloji tahminleri ile Ankara 5 günlük hava durumu şöyle:

PERŞEMBE: Gök gürültülü sağanak yağış

CUMA: Parçalı bulutlu

CUMARTESİ: Parçalı bulutlu

PAZAR: Gök gürültülü sağanak yağış

PAZARTESİ: Parçalı bulutlu

SALI: Parçalı bulutlu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı bulutlu 31

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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