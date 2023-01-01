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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için kuvvetli fırtına uyarısı geldi
Trakya genelinde beklenen fırtına için AFAD tarafından uyarı yapıldı. Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajla, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Peki Trakya'da fırtına ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji Edirne, Tekirdağ, Kırklareli hava durumuna ilişkin haberin detayları.
14:06 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Edirne, Tekirdağ ve Kırıkkale Meteoroloji hava durumu

Edirne, Tekirdağ ve Kırıkkale Meteoroloji hava durumu

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli çevresinde beklenen kuvvetli fırtınayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen SMS ile uyarı yapıldı. AFAD tarafından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de yaşayan vatandaşlara gönderilen kısa mesajda, "Meteorolojiye göre yarın kuvvetli fırtına beklendiğinden; çatı uçması, baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.

Rüzgarın hızı saatte kaç kilometre olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise Trakya için "turuncu kodlu uyarı" verilerek, rüzgarın hızının saatte 75 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edildi. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.



#hava durumu
#edirne
#tekirdağ
#kırıkkale
#meteoroloji
2 gün önce
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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için kuvvetli fırtına uyarısı geldi
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