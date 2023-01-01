Edirne, Tekirdağ, Kırklareli çevresinde beklenen kuvvetli fırtınayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen SMS ile uyarı yapıldı. AFAD tarafından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de yaşayan vatandaşlara gönderilen kısa mesajda, "Meteorolojiye göre yarın kuvvetli fırtına beklendiğinden; çatı uçması, baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.