Meteoroloji hava durumu güncel raporu
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, özellikle cumartesi ve pazar günleri sağanak yağmur yurt genelinde etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu raporu.
Hangi ilerde yağış var?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Cuma günü, Marmara, Ege Bölgesi'nin iç kısımları, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de etkili olacak sağanak yağışların pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor.
İstanbul’da hafta sonu hava nasıl?
İstanbul'da, hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Cuma günü başlayacak kuvvetli sağanak yağmurların İstanbul'da da etkisini göstermesi bekleniyor.
6 Temmuz Çarşamba hava nasıl? İl il hava durumu raporu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık