Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, özellikle cumartesi ve pazar günleri sağanak yağmur yurt genelinde etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu raporu.

Hangi ilerde yağış var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Cuma günü, Marmara, Ege Bölgesi'nin iç kısımları, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de etkili olacak sağanak yağışların pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da hafta sonu hava nasıl?

İstanbul'da, hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Cuma günü başlayacak kuvvetli sağanak yağmurların İstanbul'da da etkisini göstermesi bekleniyor.

6 Temmuz Çarşamba hava nasıl? İl il hava durumu raporu

BURSA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık



