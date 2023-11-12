Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.