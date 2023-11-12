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12 Kasım 2023 hava durumu raporu! Meteoroloji açıkladı: Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım hava durumu tahminini paylaştı. Son tahminlere göre bugün Marmara ve Ege'nin yanı sıra Zonguldak, Düzce, Muğla ve Eskişehir'de sağanak bekleniyor. Son olarak AFAD uyarıda bulunarak cep telefonlarına mesaj gönderdi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 9 Kasım hava durumu raporu.

08:43 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 08:45 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
(MGM), 12 Kasım 2023 Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Uşak, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
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İSTANBUL 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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KOCAELİ 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DENİZLİ 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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İZMİR 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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MUĞLA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 29°C
Parçalı bulutlu.
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ANTALYA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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HATAY 27°C
Parçalı bulutlu
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ISPARTA 18C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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ESKİŞEHİR 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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KONYA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
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YOZGAT 18°C
Çok bulutlu
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Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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DÜZCE 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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KASTAMONU 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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ZONGULDAK 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 24°C
Parçalı bulutlu
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SAMSUN 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
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TOKAT 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
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TRABZON 24°C
Parçalı bulutlu
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Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C
Parçalı bulutlu
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KARS 13°C
Parçalı bulutlu
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MALATYA 20°C
Parçalı bulutlu
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VAN 16°C
Parçalı bulutlu
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C
Parçalı bulutlu
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GAZİANTEP 22°C
Parçalı bulutlu
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SİİRT 23°C
Parçalı bulutlu
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ŞANLIURFA 25°C
Parçalı bulutlu
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#meteoroloji
#hava durumu
#31 Ekim Meteoroloji hava raporu
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