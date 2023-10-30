Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.