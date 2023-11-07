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7 Kasım 2023 hava durumu raporu! Meteoroloji açıkladı: Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım hava durumu tahminini paylaştı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Kasım hava durumu raporu.

09:01 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:01 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
(MGM), 7 Kasım 2023 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki 7 Kasımı 2023 günü Türkiye'de illerde hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte 7 Kasım il il hava durumu.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
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İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)

Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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MUĞLA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu.
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ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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HATAY °C, 27°C
Çok bulutlu
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ISPARTA °C, 220C
Çok bulutlu
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İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
ESKİŞEHİR 20°C
Çok bulutlu
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KONYA 22°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
YOZGAT 18°C
Çok bulutlu
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Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 18°C
Çok bulutlu
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DÜZCE 22°C
Çok bulutlu
(Detaylı bilgi)
KASTAMONU 18°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
ZONGULDAK 21°C
Çok bulutlu
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Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 24°C
Parçalı bulutlu
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SAMSUN 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
(Detaylı bilgi)
TOKAT 19°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
TRABZON 24°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
(Detaylı bilgi)
KARS 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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MALATYA 20°C
Çok bulutlu
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VAN 13°C
Parçalı bulutlu
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
GAZİANTEP 23°C
Çok bulutlu
(Detaylı bilgi)
SİİRT 21°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
ŞANLIURFA 25°C
Parçalı bulutlu
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#meteoroloji
#hava durumu
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