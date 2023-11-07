Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Kasım 2023 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki 7 Kasımı 2023 günü Türkiye'de illerde hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte 7 Kasım il il hava durumu.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu Bursa hava durumu (Detaylı bilgi)

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu Çanakkale hava durumu (Detaylı bilgi)

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul hava durumu (Detaylı bilgi)

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu Kocaeli hava durumu (Detaylı bilgi)

Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu Afyonkarahisar hava durumu (Detaylı bilgi)

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu Denizli hava durumu (Detaylı bilgi)

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir hava durumu (Detaylı bilgi)

MUĞLA 22°C

Parçalı ve az bulutlu Muğla hava durumu (Detaylı bilgi)

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu. Adana hava durumu (Detaylı bilgi)

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu Antalya hava durumu (Detaylı bilgi)

HATAY °C, 27°C

Çok bulutlu Hatay hava durumu (Detaylı bilgi)

ISPARTA °C, 220C

Çok bulutlu Isparta hava durumu (Detaylı bilgi)

İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu Ankara hava durumu (Detaylı bilgi)

ESKİŞEHİR 20°C

Çok bulutlu Eskişehir hava durumu (Detaylı bilgi)

KONYA 22°C

Parçalı bulutlu Konya hava durumu (Detaylı bilgi)

YOZGAT 18°C

Çok bulutlu Yozgat hava durumu (Detaylı bilgi)

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 18°C

Çok bulutlu Bolu hava durumu (Detaylı bilgi)

DÜZCE 22°C

Çok bulutlu Düzce hava durumu (Detaylı bilgi)

KASTAMONU 18°C

Parçalı bulutlu Kastamonu hava durumu (Detaylı bilgi)

ZONGULDAK 21°C

Çok bulutlu Zonguldak hava durumu (Detaylı bilgi)

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 24°C

Parçalı bulutlu Amasya hava durumu (Detaylı bilgi)

SAMSUN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Samsun hava durumu (Detaylı bilgi)

TOKAT 19°C

Parçalı bulutlu Tokat hava durumu (Detaylı bilgi)

TRABZON 24°C

Parçalı bulutlu Trabzonspor hava durumu (Detaylı bilgi)

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Erzurum hava durumu (Detaylı bilgi)

KARS 13°C

Parçalı ve az bulutlu Kars hava durumu (Detaylı bilgi)

MALATYA 20°C

Çok bulutlu Malatya hava durumu (Detaylı bilgi)

VAN 13°C

Parçalı bulutlu Van hava durumu (Detaylı bilgi)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu Diyarbakır hava durumu (Detaylı bilgi)

GAZİANTEP 23°C

Çok bulutlu Gaziantep hava durumu (Detaylı bilgi)

SİİRT 21°C

Parçalı bulutlu Siirt hava durumu (Detaylı bilgi)

ŞANLIURFA 25°C

Parçalı bulutlu Şanlıurfa hava durumu (Detaylı bilgi)



