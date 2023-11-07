Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.