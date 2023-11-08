Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Kasım 2023 Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki 9 Kasımı 2023 günü Türkiye'de illerde hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte 9 Kasım il il hava durumu.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu Bursa hava durumu (Detaylı bilgi)

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu Çanakkale hava durumu (Detaylı bilgi)

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul hava durumu (Detaylı bilgi)

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kocaeli hava durumu (Detaylı bilgi)

Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu Afyonkarahisar hava durumu (Detaylı bilgi)

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu Denizli hava durumu (Detaylı bilgi)

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir hava durumu (Detaylı bilgi)

MUĞLA 24°C

Parçalı ve az bulutlu Muğla hava durumu (Detaylı bilgi)

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu. Adana hava durumu (Detaylı bilgi)

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu Antalya hava durumu (Detaylı bilgi)

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu Hatay hava durumu (Detaylı bilgi)

ISPARTA °C, 24C

Parçalı ve az bulutlu Isparta hava durumu (Detaylı bilgi)

İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı az bulutlu Ankara hava durumu (Detaylı bilgi)

ESKİŞEHİR 24°C

Parçalı az bulutlu Eskişehir hava durumu (Detaylı bilgi)

KONYA 23°C

Parçalı az bulutlu Konya hava durumu (Detaylı bilgi)

YOZGAT 18°C

Çok bulutlu Yozgat hava durumu (Detaylı bilgi)

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 23°C

Parçalı bulutlu Bolu hava durumu (Detaylı bilgi)

DÜZCE 27°C

Parçalı bulutlu Düzce hava durumu (Detaylı bilgi)

KASTAMONU 18°C

Parçalı bulutlu Kastamonu hava durumu (Detaylı bilgi)

ZONGULDAK 22°C

Parçalı bulutlu Zonguldak hava durumu (Detaylı bilgi)

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 24°C

Parçalı bulutlu Amasya hava durumu (Detaylı bilgi)

SAMSUN 24°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Samsun hava durumu (Detaylı bilgi)

TOKAT 19°C

Parçalı bulutlu Tokat hava durumu (Detaylı bilgi)

TRABZON 24°C

Parçalı bulutlu Trabzonspor hava durumu (Detaylı bilgi)

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Erzurum hava durumu (Detaylı bilgi)

KARS 13°C

Parçalı ve az bulutlu Kars hava durumu (Detaylı bilgi)

MALATYA 20°C

Çok bulutlu Malatya hava durumu (Detaylı bilgi)

VAN 13°C

Parçalı bulutlu Van hava durumu (Detaylı bilgi)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu Diyarbakır hava durumu (Detaylı bilgi)

GAZİANTEP 23°C

Çok bulutlu Gaziantep hava durumu (Detaylı bilgi)

SİİRT 23°C

Parçalı az bulutlu Siirt hava durumu (Detaylı bilgi)

ŞANLIURFA 27°C

Parçalı az bulutlu Şanlıurfa hava durumu (Detaylı bilgi)



