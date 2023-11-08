Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.