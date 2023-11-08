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9 Kasım 2023 hava durumu raporu! Meteoroloji açıkladı: Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım hava durumu tahminini paylaştı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 9 Kasım hava durumu raporu.

13:15 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:45 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
(MGM), 9 Kasım 2023 Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki 9 Kasımı 2023 günü Türkiye'de illerde hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte 9 Kasım il il hava durumu.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
(Detaylı bilgi)
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
(Detaylı bilgi)

Ege Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
(Detaylı bilgi)
MUĞLA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu.
(Detaylı bilgi)
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)
ISPARTA °C, 24C
Parçalı ve az bulutlu
(Detaylı bilgi)

İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı az bulutlu
(Detaylı bilgi)
ESKİŞEHİR 24°C
Parçalı az bulutlu
(Detaylı bilgi)
KONYA 23°C
Parçalı az bulutlu
(Detaylı bilgi)
YOZGAT 18°C
Çok bulutlu
(Detaylı bilgi)

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 23°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
DÜZCE 27°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
KASTAMONU 18°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
ZONGULDAK 22°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 24°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
SAMSUN 24°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
(Detaylı bilgi)
TOKAT 19°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
TRABZON 24°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
(Detaylı bilgi)
KARS 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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MALATYA 20°C
Çok bulutlu
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VAN 13°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
(Detaylı bilgi)
GAZİANTEP 23°C
Çok bulutlu
(Detaylı bilgi)
SİİRT 23°C
Parçalı az bulutlu
(Detaylı bilgi)
ŞANLIURFA 27°C
Parçalı az bulutlu
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#meteoroloji
#hava durumu
#31 Ekim Meteoroloji hava raporu
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