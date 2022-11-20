Özgün Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji 21-25 Kasım 5 günlük hava durumu
ÖZGÜN HABERLER

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji 21-25 Kasım 5 günlük hava durumu

Hafta sonu lodosun etkisiyle sıcaklık mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkıyor. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki şiddetli rüzgar olumsuzluk yaratabilir. 21- Kasım 25 Kasım Meteoroloji il il hava durumu bilgisini paylaştı. Bu hafta yağış olacak mı, hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı olacak? İşte detaylı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava nasıl olacak? 21-25 Kasım yağış veya kar olacak iller (Meteoroloji Hava Durumu Tahminleri)
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son tahminlerde yurdun batısından başlayan sağanakların hafta boyunca etkili olacağı görülüyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? 21-25 KASIM HAVA DURUMU

Şiddetli lodosun etkisiyle, özellikle yurdun batısında yazdan kalma bir hava var. Yarın havanın daha da ılık olması bekleniyor.

5 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Lodos İstanbul ve İzmir'de çok kuvvetli, Bursa'daysa daha sert esiyor.

Ankara'da hava ısındı, 20 dereceleri gördü.

İstanbul'da hava bulutlu, 22 derece.

İzmir hafif yağmurlu 23, Antalya'da kısa süre yağmur var sıcaklıksa 25 derece.

MGM'DEN SARI KODLU UYARI

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin 'sarı kodlu' uyarı yaptığı açıklamada soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İşte yurt genelinde hafta boyunca beklenen hava olayları...

Marmara'da devam eden şiddetli lodos olumsuzluk yaratabilir.

Bugün ve yarın bölge genelinde etkili olacak lodosla birlikte sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Ege kıyılarında lodos hala şiddetli esiyor. Bölgede hava ılık, Bodrum ve kıyılarda yağmur geçişi görülebilir.

İç Anadolu Bölgesi'nde de lodos hakim.

Akdeniz ve Güneydoğu'da da ılık bir gün. Lodos bu kesimde biraz daha hafif esiyor.

Karadeniz'de yarın rüzgarın etkisiyle sıcaklık 25 dereceleri görecek ancak hava kapalı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) paylaşılan haftalık hava durumu raporuna göre; sıcaklıklar ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta başından itibaren yurdun batısından başlayan yağışlar hafta ortasına doğru ülke geneline yayılacak.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ İÇİN TIKLAYIN

Kamyonla köye gelip soydular

Kamyonla köye gelip soydular

Elazığ'da şoke eden olay: 500 bin TL'lik zarar.
Çocuklarına isim olarak veriyorlar

Çocuklarına isim olarak veriyorlar

​Ukraynalıların yoğun 'Bayraktar' sevgisi.
HDPden skandal Pençe Kılıç açıklaması

​Teröristlere rahmet dileyip Türkiye'yi şikayet ettiler.
'Zillet ittifakı kukladır'

'Zillet ittifakı kukladır'

Bahçeli ​Samsun'da 'Aday Belli Karar Net Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

​Heyecanlandıran gelişmeyi Baykar duyurdu.

Pençe-Kılıç Harekatı'nın detayları belli oldu.

​Pençe Kılıç Hava Harekâtı dünya basınında.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe-Kılıç Operasyonu talimatını böyle verdi.

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.