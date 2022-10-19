Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Haberi okumadan plan yapmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji sağanak yağış" ve " kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Son yayınladığı tahmin raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde "sağanak yağış" ve " kuvvetli rüzgar" görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava durumu bugün nasıl?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Edirne hava durumu
- Edirne 9°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul hava durumu
- İstanbul 14°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli hava durumu
Kırklareli 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli hava durumu
- Kocaeli 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar hava durumu
- Afyonkarahisar 7°C, 20°C Parçalı bulutlu
Denizli hava durumu
- Denizli 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir hava durumu
- İzmir 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
Muğla hava durumu
- Muğla 14°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana hava durumu
- Adana 19°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya hava durumu
- Antalya 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay hava durumu
- Hatay 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta hava durumu
- Isparta 10°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara hava durumu
- Ankara 8°C, 20°C Parçalı bulutlu
Eskişehir hava durumu
- Eskişehir 10°C, 21°C Parçalı bulutlu
Konya hava durumu
- Konya 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
Yozgat hava durumu
- Yozgat 7°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu hava durumu
- Bolu 8°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
Kastamonu hava durumu
- Kastamonu 7°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
Sinop hava durumu
- Sinop 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak hava durumu
- Zonguldak 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Tokat hava durumu
- Tokat 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey ilçeleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin hava durumu
- Artvin 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun hava durumu
- Samsun 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon hava durumu
- Trabzon 17°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Erzurum hava durumu
- Erzurum 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars hava durumu
- Kars 2°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya hava durumu
- Malatya 10°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
Van hava durumu
- Van 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır hava durumu
- Diyarbakır 12°C, 29°C Parçalı bulutlu
Gaziantep hava durumu
- Gaziantep 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
Siirt hava durumu
- Siirt 17°C, 29°C Parçalı bulutlu
Şanlıurfa hava durumu
- Şanlıurfa 19°C, 28°C Parçalı bulutlu