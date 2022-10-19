Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Haberi okumadan plan yapmayın

Hava durumu bugün nasıl İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji sağanak yağış" ve " kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Son yayınladığı tahmin raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde "sağanak yağış" ve " kuvvetli rüzgar" görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava durumu bugün nasıl?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Edirne hava durumu

Edirne 9°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul hava durumu

İstanbul 14°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli hava durumu

Kırklareli 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli hava durumu

Kocaeli 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Afyonkarahisar hava durumu

Afyonkarahisar 7°C, 20°C Parçalı bulutlu

Denizli hava durumu

Denizli 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu

İzmir 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

Muğla hava durumu

Muğla 14°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana hava durumu

Adana 19°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya hava durumu

Antalya 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay hava durumu

Hatay 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta hava durumu

Isparta 10°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara hava durumu

Ankara 8°C, 20°C Parçalı bulutlu

Eskişehir hava durumu

Eskişehir 10°C, 21°C Parçalı bulutlu

Konya hava durumu

Konya 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

Yozgat hava durumu

Yozgat 7°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu hava durumu

Bolu 8°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Kastamonu hava durumu

Kastamonu 7°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

Sinop hava durumu

Sinop 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak hava durumu

Zonguldak 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

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Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Tokat hava durumu

Tokat 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey ilçeleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Artvin hava durumu

Artvin 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun hava durumu

Samsun 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon hava durumu

Trabzon 17°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzurum hava durumu

Erzurum 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars hava durumu

Kars 2°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya hava durumu

Malatya 10°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

Van hava durumu

Van 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır 12°C, 29°C Parçalı bulutlu

Gaziantep hava durumu

Gaziantep 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

Siirt hava durumu

Siirt 17°C, 29°C Parçalı bulutlu

Şanlıurfa hava durumu

Şanlıurfa 19°C, 28°C Parçalı bulutlu