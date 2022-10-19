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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Haberi okumadan plan yapmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yağmur bekleniyor. MGM, yayınladığı 5 günlük güncel hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Ekim hava durumu son verilere göre kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı verdiği bölgeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava nasıl olacak? Meteoroloji güncel hava tahmin raporu: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?
Hava durumu bugün nasıl İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji sağanak yağış" ve " kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Son yayınladığı tahmin raporuna göre, yurdun birçok bölgesinde "sağanak yağış" ve " kuvvetli rüzgar" görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava durumu bugün nasıl?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Edirne hava durumu

  • Edirne 9°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul hava durumu

  • İstanbul 14°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli hava durumu

Kırklareli 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli hava durumu

  • Kocaeli 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar hava durumu

  • Afyonkarahisar 7°C, 20°C Parçalı bulutlu

Denizli hava durumu

  • Denizli 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu

  • İzmir 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

Muğla hava durumu

  • Muğla 14°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana hava durumu

  • Adana 19°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya hava durumu

  • Antalya 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay hava durumu

  • Hatay 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta hava durumu

  • Isparta 10°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara hava durumu

  • Ankara 8°C, 20°C Parçalı bulutlu

Eskişehir hava durumu

  • Eskişehir 10°C, 21°C Parçalı bulutlu

Konya hava durumu

  • Konya 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

Yozgat hava durumu

  • Yozgat 7°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu hava durumu

  • Bolu 8°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Kastamonu hava durumu

  • Kastamonu 7°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

Sinop hava durumu

  • Sinop 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak hava durumu

  • Zonguldak 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Tokat hava durumu

  • Tokat 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey ilçeleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Artvin hava durumu

  • Artvin 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun hava durumu

  • Samsun 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon hava durumu

  • Trabzon 17°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzurum hava durumu

  • Erzurum 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars hava durumu

  • Kars 2°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya hava durumu

  • Malatya 10°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

Van hava durumu

  • Van 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır hava durumu

  • Diyarbakır 12°C, 29°C Parçalı bulutlu

Gaziantep hava durumu

  • Gaziantep 13°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

Siirt hava durumu

  • Siirt 17°C, 29°C Parçalı bulutlu

Şanlıurfa hava durumu

  • Şanlıurfa 19°C, 28°C Parçalı bulutlu

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