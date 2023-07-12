"(Karadeniz'deki sel) Önümüzdeki 1 hafta herhangi bir yağış yok Türkiye'de. Bu son muydu hayır. Bunları sık sık göreceğiz. Doğal afetleri fazla göreceğimiz bir yıl. Bugünden itibaren aşırı sıcaklıklar kendini gösterecek. İstanbul'da bugünden başlayacak. Perşembe ve Cuma günü daha yüksek olacak. İstanbul'da 36 derece olacak. İstanbul'da cumartesi etkisini kaybetmeye başlayacak. Akdeniz ve Ege bölgesinde pazartesiye kadar devam edecek. Akdeniz'deki ve Ege'deki sıcak hava dalgası olacak. Antalya'da rekor sıcaklık 44,7'ydi bakalım onu geçecek mi?