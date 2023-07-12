Hava sıcaklıkları
Şiddetli yağmur yerini aşırı sıcaklara bıraktı. Tahminlere göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek.
KAVURUCU SICAKLAR KAPIDA!
Ülke genelinde mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklık, yeni hafta ile artışa geçti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların 5 ila 10 derece artması öngörülüyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında uyarılarda bulundu.
İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları:
"(Karadeniz'deki sel) Önümüzdeki 1 hafta herhangi bir yağış yok Türkiye'de. Bu son muydu hayır. Bunları sık sık göreceğiz. Doğal afetleri fazla göreceğimiz bir yıl. Bugünden itibaren aşırı sıcaklıklar kendini gösterecek. İstanbul'da bugünden başlayacak. Perşembe ve Cuma günü daha yüksek olacak. İstanbul'da 36 derece olacak. İstanbul'da cumartesi etkisini kaybetmeye başlayacak. Akdeniz ve Ege bölgesinde pazartesiye kadar devam edecek. Akdeniz'deki ve Ege'deki sıcak hava dalgası olacak. Antalya'da rekor sıcaklık 44,7'ydi bakalım onu geçecek mi?
İstanbul'da cumartesi öğleden sonra biraz hafifleyecek sıcaklıklar. Pazar günü 32 dereceye düşecektir.
Önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren yeni bir Sıcak Hava Dalgası daha gelecek. Bundan daha çok sıcak olacak. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. 11 ila 16 saatleri arasında çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar çıkmasın dışarı. Açık renk giyip, gözlük takılması lazım.
HAVA BUGÜN KAÇ DERECE? İL İL HAVA SICAKLIKLARI
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık