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Kavurucu sıcaklar geliyor! İşte il il hava sıcaklıkları

Türkiye'nin çeşitli bölgeleri günlerdir yağışlı havanın etkisi altında. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların son bulacağını ve hava sıcaklıklarının artacağını söyleyerek vatandaşları uyarıyor. Özellikle Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz ve Marmara'da sıcaklıklar yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki bugün hava kaç derece? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya il il hava sıcaklıkları haberimizde.

15:27 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava sıcaklıkları

Hava sıcaklıkları

Şiddetli yağmur yerini aşırı sıcaklara bıraktı. Tahminlere göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

KAVURUCU SICAKLAR KAPIDA!

Ülke genelinde mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklık, yeni hafta ile artışa geçti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların 5 ila 10 derece artması öngörülüyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında uyarılarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları:

"(Karadeniz'deki sel) Önümüzdeki 1 hafta herhangi bir yağış yok Türkiye'de. Bu son muydu hayır. Bunları sık sık göreceğiz. Doğal afetleri fazla göreceğimiz bir yıl. Bugünden itibaren aşırı sıcaklıklar kendini gösterecek. İstanbul'da bugünden başlayacak. Perşembe ve Cuma günü daha yüksek olacak. İstanbul'da 36 derece olacak. İstanbul'da cumartesi etkisini kaybetmeye başlayacak. Akdeniz ve Ege bölgesinde pazartesiye kadar devam edecek. Akdeniz'deki ve Ege'deki sıcak hava dalgası olacak. Antalya'da rekor sıcaklık 44,7'ydi bakalım onu geçecek mi?

İstanbul'da cumartesi öğleden sonra biraz hafifleyecek sıcaklıklar. Pazar günü 32 dereceye düşecektir.

Önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren yeni bir Sıcak Hava Dalgası daha gelecek. Bundan daha çok sıcak olacak. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. 11 ila 16 saatleri arasında çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar çıkmasın dışarı. Açık renk giyip, gözlük takılması lazım.

HAVA BUGÜN KAÇ DERECE? İL İL HAVA SICAKLIKLARI

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 29°C

Az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



#hava sıcaklığı
#hava durumu
#meteoroloji
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