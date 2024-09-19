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Havalar ne zaman soğuyacak? 19 Eylül Meteoroloji'den son uyarılar

Havalar ne zaman soğuyacak? 19 Eylül Meteoroloji'den son uyarılar

10:3119/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Hava durumu
Hava durumu

Havaların ne zaman soğuyacağı, yağışlı havaların ne zaman geleceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ayrıca bugün havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini duyurdu. Peki “Havalar ne zaman soğuyacak? Bugün hava nasıl olacak?” İşte 19 Eylül Meteoroloji'den son uyarılar

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL? 19 EYLÜL 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 30

Antalya: Parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

‘HAVA BASINÇ ALANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER, TROPİKAL SİKLONLARIN YIKICI ETKİLERİNİ ARTIRIYOR’

Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen El Nino, okyanus kıyısındaki bölgelerden başlayarak dünya genelinde sıcaklık artışına neden olurken, onun zıttı olan La Nina ise daha soğuk hava koşullarını işaret ediyor.

El Nino ve La Nina olayları genellikle 9 ila 12 ay sürüyor ve bazı yıllarda bu süre uzayabiliyor. Her 2 ila 7 yılda bir ortaya çıkan El Nino, geçen yılın haziran ayında başlamış ve bu yıl nisan ayında sona ermişti.


#hava durumu
#meteoroloji
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Havalar ne zaman soğuyacak? 19 Eylül Meteoroloji'den son uyarılar