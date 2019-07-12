1. Erzincan uluslararası kısa Film Festivali film toplamaya başladı

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi tarafından organize edilen festival Erzincan için marka bir festival olma iddiasıyla yola çıkıyor.

Festival, film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmalarının yanı sıra bütün dünyadan kısa filmlerin katılacağı bir yarışmaya da ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yapılacak yarışmada para ödüllerinin yanı sıra jüri özel ödülü ve Erzincan Belediyesi özel ödülü de verilecek. Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7500 TL ve üçüncüye 5000 TL ödül verilecek olan yarışma toplamda 5 filmi ödüllendirecek.

Yarışmanın ana jürisinde sinema sektöründen birçok deneyimli isim yer alıyor. Ana jüride yer alan simler şöyle: Tarkan Karlıdağ, Veli Çelik, Mahperi Uçar, Şafak Bakkalbaşoğlu, Canan Kaya, Nurdan Sever, Süleyman Civliz, Wilma Elles, Hakan Kurşun, Cengiz Bozkurt ve Asuman Dabak.

2018-2019 yollarında yapımı tamamlanmış filmlerin katılabileceği yarışmaya başvurular online olarak erzincanfilmfestivali.com adresinden kabul edilecek.

Yarışmacıların başvurularını en geç 10 Ağustos 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.