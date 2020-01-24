Hayat 1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor
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1 liraya alıyor, 50 euro'ya satıyor​

1 liraya alıyor, 50 euro'ya satıyor

Samsun’da 57 yaşındaki Temel Samangül, temizlik görevlilerinden 1 TL karşılığında aldığı şişeleri sanat eserine dönüştürerek dünyaya pazarlıyor.

Haber Merkezi İHA
Temel Samangül, atık malzemeleri temizlik görevlilerinden satın alarak onlara maddi katkıda da bulunduğunu söyledi.
Temel Samangül, atık malzemeleri temizlik görevlilerinden satın alarak onlara maddi katkıda da bulunduğunu söyledi.

Samsun Yabancılar Pazarında bir dükkanda hediyelik eşya satan Temel Samangül, atık ve atıl malzemelerle yaptığı eşyaları dünyaya satıyor. Samangül ilk olarak İstanbul Ortaköy’de bulunan bir sanat sokağı içerisinde kendi çabası ile heykeltıraş sanatını öğrendi.

İHA
Samangül, çalışmalarını Samsun Yabancılar Pazarı'ndaki bir dükkanda sergiliyor.

Atık malzemeler boşa gitmiyor

Kendini geliştirerek hediyelik eşyalar yapmaya başlayan ve Yabancılar Pazarı içerisindeki dükkanda eşyaları sergileyen amatör sanatçı Samangül, "1 TL karşılığında temizlik görevlilerinde şişeler alıyorum. Bununla birlikte atık malzeme boşa gitmiyor, temizlik görevlilerine de maddi kazanç sağlıyorum" dedi.

İHA
1 TL’ye alınan şişeler sanat eserine dönüşünce Avrupa’da 50 euro'ya alıcı bulabiliyor.

"Atık bir şeyi çevirmek ve insanlara sunmak çok lezzetli bir durum"

Özellikle Fransız ve İtalyanların bu tür ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Samangül, "Türkiye’de ve dünyada turistlik bölgeleri küçük portatif hediyelik eşyaya çeviriyorum. Maket, şişe veya tablet üzerine tasarlıyorum. Kimyasal madde kullanmadan işlerimi yapıyorum. İnsanların kullandığı meşrubat şişeleri, mutfakta kullanılan şişeler gibi insanların kullanıp çöpe attığı şeyleri ben geri dönüşüm yapıyorum" dedi.

İHA
Temel Samangül'ün el emeği eserleri turistlerden büyük ilgi görüyor.

Ürünleri dünyaya dağılıyor

  • Temizlik işçileri beni bildikleri için 1 TL karşılığında alarak onlara da katkı sağlıyorum. İnsanların çöpe attığı şişeler evlerinin en güzel köşesine dönüşüm olarak geri geliyor. Önemli olan bitik bir şeyi ayağa kaldırmak. Sadece şişeler değil tahta parçalarının üzerine rölyef çalışıyorum.
    Birçok öğrencisi varBenim ürünlerim dünyaya gidiyor. Özellikle Fransız ve İtalyanlar bu tür işlere çok güzel yaklaşıyorlar. Bu sanatı, birçok öğrencim var, onlara da öğretiyorum" diye konuştu.
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