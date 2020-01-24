1 liraya alıyor, 50 euro'ya satıyor​

Samsun Yabancılar Pazarında bir dükkanda hediyelik eşya satan Temel Samangül, atık ve atıl malzemelerle yaptığı eşyaları dünyaya satıyor. Samangül ilk olarak İstanbul Ortaköy’de bulunan bir sanat sokağı içerisinde kendi çabası ile heykeltıraş sanatını öğrendi.

İHA Samangül, çalışmalarını Samsun Yabancılar Pazarı'ndaki bir dükkanda sergiliyor.

Atık malzemeler boşa gitmiyor

Kendini geliştirerek hediyelik eşyalar yapmaya başlayan ve Yabancılar Pazarı içerisindeki dükkanda eşyaları sergileyen amatör sanatçı Samangül, "1 TL karşılığında temizlik görevlilerinde şişeler alıyorum. Bununla birlikte atık malzeme boşa gitmiyor, temizlik görevlilerine de maddi kazanç sağlıyorum" dedi.

İHA 1 TL’ye alınan şişeler sanat eserine dönüşünce Avrupa’da 50 euro'ya alıcı bulabiliyor.

"Atık bir şeyi çevirmek ve insanlara sunmak çok lezzetli bir durum"

Özellikle Fransız ve İtalyanların bu tür ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Samangül, "Türkiye’de ve dünyada turistlik bölgeleri küçük portatif hediyelik eşyaya çeviriyorum. Maket, şişe veya tablet üzerine tasarlıyorum. Kimyasal madde kullanmadan işlerimi yapıyorum. İnsanların kullandığı meşrubat şişeleri, mutfakta kullanılan şişeler gibi insanların kullanıp çöpe attığı şeyleri ben geri dönüşüm yapıyorum" dedi.

İHA Temel Samangül'ün el emeği eserleri turistlerden büyük ilgi görüyor.

Ürünleri dünyaya dağılıyor