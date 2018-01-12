12 yaşındaki Yusuf Afrika'ya su kuyusu açtırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, kıtalar arası iyilik köprüleri kurmaya; hayırseverlerin yardımlarını sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yusuf Karakaş’ın Afrika kıtasında su kuyusu açtırmasına vesile oldu.

Hurma, kuruyemiş ve kahve satarak su kuyusunun maliyetini temin eden Karakaş’ın şimdiki hedefi ise mazlum coğrafya Patani’de bir yetim ailesinin geçimini sağlayacak bakkal dükkanı açmak. Karakaş, bu proje ile bir yetim ailesinin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini amaçlıyor.

“Yusuf'un kuyusunda bir damla suyunuz olsun”

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Yusuf’un iyilik hareketini özetleyen İHH Kadın Kolları Koordinatörü Fatma Türk, şunları ifade etti:

“Bu yazı küçük bir çocuğun bizlere örnek iyilik hikayesidir. Yusuf Karakaş, 12 yaşında İHH’nın iyilik elçisi. Televizyonda haberleri izlerken denk gelir Afrika’nın makus talihine, kıtlığına, kuraklığına ve çocuk ölümlerine. Derinden etkiler bu haber Yusuf’u. Ve karar verir, kara kıtayı yeşertmeye…

‘Yusuf'un kuyusunda bir damla suyunuz olsun’ diyerek hurma, kuruyemiş ve kahve satar. Durmaksızın çalışır çabalar ve tamamlar kuyusunu. Ruanda'da kendi adına bir su kuyusu açar. Bununla da yetinmez Yusuf. Zira İslam coğrafyalarında gözyaşları eksik değilken duramaz Yusuf. Bu defa da yetimler için kolları sıvar. İHH’nın Yetim Ailelerini Kalkındırma Projeleri’nden biri olan Patani'de ‘Bakkal Ekipmanları’ projesine başlar. Çünkü bilir ki Yetim Gülerse Dünya Güler...”

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Yusuf’un Patani’deki iyilik hikayesine destek olmak isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesaplarına PROJE 8941 açıklamasıyla destek olabiliyor.