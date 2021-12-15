Hayat 13üncü İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor
KÜLTÜR SANAT

13’üncü İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen, Sultanbeyli Belediyesi’nin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği Edebiyat Festivali'nin teması Sezai Karakoç olarak belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
13’üncü İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor
13’üncü İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor

Diriliş Şairi Sezai Karakoç

Sultanbeyli Belediyesi’nin de destek verdiği 13’üncü İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde açılışı yapılacak olan festival, geçtiğimiz haftalarda vefat eden Diriliş Şairi Sezai Karakoç anısına düzenlenecek.

İstanbul Edebiyat Festivali’nin bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek. Sultanbeyli Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği festivalin bu yılki teması Sezai Karakoç olarak belirlendi.
Programında, 13’üncü İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri de sahiplerini bulacak. “Sezai Karakoç’un Düşünce Ufukları” eseriyle Mehmet Erdoğan, “Sabah Yıldızı” eseriyle Mustafa Kirenci, “Dirilişin Yapıtaşları” eseriyle Dr. Münire Kevser Baş, “Çağdaş Mesnevinin Peşinde” eseriyle Dr. Gökhan Tunç’a düzenlenen törenle ödülleri takdim edilecek.

Bu çağın mütefekkiriydi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Kültür dünyamızın önemli etkinliklerinden olan 13’üncü Edebiyat Festivali başlıyor. Bu yılki temasının; Diriliş Şairimiz olan merhum üstat Sezai Karakoç’un anısına olması da oldukça anlamlı. Üstat Sezai Karakoç’a bir kez daha rahmet diliyorum. Kıymetli üstadımızı anlamak ve gelecek nesillere anlatmak için festivalimizin önem arz ettiğini düşünüyorum. Gerek eserleriyle gerekse hayatıyla örnek bir şahsiyetti. Bu çağın mütefekkiriydi. Onun eserleri bizlere dirilişin ve yükselişin kapılarını aralıyor. Bizler de ‘Kalbimizdeki merhamet adlı çınarla’ onun izinden yürümeye ve onu gençlerimize anlatmaya devam edeceğiz. Ayrıca, gençlerimizin Sezai Karakoç’tan daha iyi istifade edebilmeleri için; festival kapsamında yazarlarımız Sultanbeyli’deki okullarımıza gelecek ve gençlerimizle buluşacak. Bu vesileyle 13’üncü İstanbul Edebiyat Festivali’nin kültür dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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