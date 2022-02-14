​14 Şubat sevgililer gününde unutkan eşleri internet kurtarıyor ​

14 Şubat Sevgililer Günü ile birlikte çiçekçilerde hareketlilik arttı. Özel günü unutanların imdadına ise internet üzerinden “acele edin” notuyla verdikleri siparişler kurtarıyor.

ACELE NOTUNU DÜŞÜYORLAR

Ankara Kızılay’da bulunan çiçekçi dükkanında hem müşterilere hem de internet siparişlerine yetişmeye çalışan Ahmet Erol’un önerisi çiçeklerin koklanarak seçilmesi.

İnternetten siparişin son yıllarda oldukça fazla arttığına işaret eden Erol, “Özellikle erkekler tarafından 14 Şubat gibi özel günler çok fazla unutuluyor. İnternetten sipariş edilen çiçeklerin not kısmına ‘Lütfen acele edin, özel bir günümüz. Eğer eşim unuttuğumu anlarsa bana çok kızar’ gibi notlar ile karşılaşıp elimizden geldiğince teslimatı hızlı yapıp erkekleri mağdur etmiyoruz” dedi.

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