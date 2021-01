15 Ocak Cuma Hutbesi: Miras: Her hak sahibine hakkını vermek Cuma hutbesi: Miras: Her hak sahibine hakkını vermek Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Miras: Her hak sahibine hakkını vermek" başlığı oldu. 15 Ocak 2021 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.

Haber Merkezi 15 Ocak 2021, 07:35 Son Güncelleme: 15 Ocak 2021, 07:44 Yeni Şafak