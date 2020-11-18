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Hayat 15 yaşındaki çocuk oyun için kuzenini bıçakladı uzmanlar uyardı Çocuklarınızı şiddet oyunlarından kurtarın
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15 yaşındaki çocuk oyun için kuzenini bıçakladı uzmanlar uyardı: Çocuklarınızı şiddet oyunlarından kurtarın

15 yaşındaki çocuk oyun için kuzenini bıçakladı uzmanlar uyardı: Çocuklarınızı şiddet oyunlarından kurtarın

Malatya'da 15 yaşındaki Semih G., cep telefonunda oynadıkları oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzeni Mehmet Emin G.'yi bıçakla yaraladı. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doktor Mehmet Sağlam, çocukların oyun içinde sürekli birbirini öldüren insanları gördükleri için şiddete yöneldiklerini söyleyerek aileleri uyardı: Çocuklarınızla diyalog ve iletişimi artırın.

Haber Merkezi DHA
İki çocuğun tartıştığı ve bıçaklı yaralama ile biten olay sonrası aileler, çocukların oynadıkları oyuna engel olamadıklarını söyledi.
İki çocuğun tartıştığı ve bıçaklı yaralama ile biten olay sonrası aileler, çocukların oynadıkları oyuna engel olamadıklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doktor Mehmet Sağlam, kentte, Semih G. (15) cep telefonunda oynadıkları oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzeni Mehmet Emin G.'yi bıçakla yaraladığı olayla ilgili konuştu.

Doktor Sağlam, oyunların çocuklarda sınırlı olan davranış yönetimini ortadan kaldırdığını belirterek şöyle konuştu:

  • "Oyunun içerisinde sürekli birbirini öldüren insanlar var. Oyunların içerisinde sürekli problemler vardır, o problemi çözmek için, bir sonraki aşamaya geçmek için sürekli şiddet uyguluyorsunuz. Bunu oyun içerisinde bunu gören çocuk dolayısıyla kendi gerçek yaşamına döndüğünde bu problemle karşılaştığında, problemi çözmek için de doğal olarak oyunda gördüğü şeyi uyguluyor. Bu çocuklar açısından aslında çok korkunç bir şey. Bu olayda iki çocuğumuzu da kaybettik, iki ailemizi kaybettik. Çok büyük travmalar yaşanacak. Malatya'da ve Türkiye'de çeşitli yerlerde yaşanan bu oyunlardan dolayı yaşanan olaylarda ailelere önerimiz; çocuklarıyla diyalog ve iletişimlerini güçlendirmeleridir"

Veliler: Çocuklarla baş edemiyoruz

Olayın yaşandığı mahalleden vatandaşlar ise çocuklarıyla baş edemediklerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Çocuklarımız bu oyunlardan kurtarılsın, biz veliler baş edemiyoruz. Bu oyunlar yüzünden çocuklarımız şiddete yöneldi, aralarında küfrediyorlar, kavga ediyorlar. Bu mahallede de iki çocuk arasında bu oyunlar yüzünden bıçaklama olayı yaşandı. Lütfen bu oyunlar kaldırılsın" diye konuştu.

15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı
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