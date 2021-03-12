Hayat 15 Yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp Baba kız kardeşini suçladı
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15 Yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp: Baba kız kardeşini suçladı

15 Yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp: Baba kız kardeşini suçladı

Afyonkarahisar’da yaklaşık 20 gündür kayıp 15 yaşındaki kızından haber alamayan baba Bünyamin Yumuk, bu durumdan halasını sorumlu tutarak kayıp çocuğunun bulunmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Kayıp kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Bünyamin Yumuk
Kayıp kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Bünyamin Yumuk

Geçtiğimiz 19 Şubat ta merkeze bağlı Sülün beldesindeki evlerinde 14 yaşındaki kız kardeşi S. Yumuk ile birlikte kaçan Gülsüm Yumuk’tan (15) yaklaşık 20 gündür haber alınamıyor. Kayıp kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Bünyamin Yumuk, küçük kızının bulunduğunu, ama diğer kızından uzun süredir haber alamadığını ifade etti. Kızının kaçmasından halasını, yani kız kardeşini sorumlu tutan baba Yumuk, “20 gündür kayıp kızım bulunmadı, jandarma ve polis halen peşinde. Aile ile ilgili bir sorunu yoktu, eşim engelli, ağır ilaçlar kullandığı için kızımın durumu kritik. Ben olaydan dolayı kız kardeşimden şüpheleniyorum. Kız kardeşim saklıyor Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerine vermemek için. Ben çocuklarımın yurtta durmasını istiyorum. Halası kızımın beynini yıkamış, böyle yapınca kızım evden gitti” diye konuştu.

Öte yandan, kayıp olan Gülsüm Yumuk’un da Sevgi Evlerinde kaldığı ve izinli olarak ailesinin kaldığı eve geldikten sonra kaçtığı belirtili. Baba Yumuk’un kızlarını maddi durumu kötü olduğu için Sevgi Evleri’ne de verdiği öğrenildi.

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Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
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Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..


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