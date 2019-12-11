1500 yıllık hastane heyecan yaşattı: Merhamet o hasta düşen kimselere

Bölgede ilk kez bulunan, hastane ya da bakımevine ait olduğu düşünülen yazıtta, eski Yunanca 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere' yazıyor.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Onur başkanlığında, antik Lykia bölgesinde yüzey araştırması yapan ekip, Patara Yol Anıtı ışığında yazıtlara ulaştı. Muğla sınırlarındaki Sidyma Antik Kenti yakınlarında, bugünün Türk mezarlığında bulunan 1500 yıllık yazıt, tarihe ışık tuttu.

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Bölgede ilk kez bulunan, hastane ya da bakımevine ait olduğu düşünülen yazıtta, eski Yunanca 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere' yazıyor.

Hristiyanlık döneminden bir hastaneye ait vezinli bir yazıt bulundu.

Patara Yol Anıtı'ndaki yolların izinde

Antik Likya ve Pamphylia'nın kara yolları, deniz yolları ve limanları açısından çok az araştırma yapıldığını belirten Prof. Dr. Fatih Onur, 2004'ten beri Prof. Dr. Sencer Şahin tarafından yürütülen yüzey araştırmasını, yaşamını yitirmesinden sonra 2018'e kadar Prof. Dr. Eda Akyürek Şahin'in devam ettirdiğini belirtti.

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Araştırmlaar devam ediyor.

Prof. Dr. Onur, çalışmaların kendi başkanlığında sürdürüldüğünü kaydederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Eski Yunanca yazılmış Patara Yol Anıtı'nın yayınının hem tarihi yorumunun hem de anıtta geçen yolların arazi üzerindeki güzergahların yer aldığı 2007 yılındaki yayının ardından merhum Prof. Dr. Sencer Şahin tarafından Türkçesi 2014 yılında basıldı. 'Stadiasmus Patarensis' başlıklı bu kitap dışında antik Likya ve Pamphylia coğrafyasının Roma Çağı ulaşım sistemini konu alan bir yayın yok. Araştırma görevlilerimiz Fatma Avcu ve Hüseyin Uzunoğlu, Ksanthos-Sidyma yolunun ve yeni yazıtların bilimsel çalışmasını tamamlayarak yayımladı."

Hastaneye ya da bakımevine ait 1500 yıllık yazıt

Araştırma görevlisi Fatma Avcu ise Sidyma Antik Kenti yakınlarındaki Dereboğazı Mezarlığı'nda buldukları miltaşlarından ilkinin, Commodus Dönemi'nden olup, yolların onarımının Vali C. Pomponius Bassus Terentianus denetiminde gerçekleştirildiği bilgisini içerdiğini anlattı. Avcu, "Sidyma ve civarındaki çeşitli köylerde (Seki, Ge) Hristiyanlık döneminden bir hastaneye ait vezinli bir yazıt bulduk" dedi.

Yazıtı, Sidyma Antik Kenti'ne yakın Ge Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulduklarını dile getiren Avcu, bölgede ilk kez rastlanılan hastane yazıtında, yabancılara ve kendisini hasta hissedenlere yönelik sözlerin yer aldığını belirtti.

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Fatma Avcu,

'Bu ev bir limandır' cümlesi yer alıyor

Yazıtın 5'inci ya da 6'ncı yüzyıla ait olduğunu kaydeden Fatma Avcu, "Bu, yaklaşık 1500 yıllık yazıt. Bu yazıt bizlere olasılıkla konukevi ya da bakımevinin varlığını gösteriyor" dedi.

Yazıtta küçük şiir bulunduğunu da anlatan Avcu, "Yazıtta, 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere' cümleleri yer alıyor. Bölgede daha önce bir hastaneye ait bir yazıt bulunmamıştı. Bu hastane ya da hasta bakım yeri nerede olabilir bilmiyoruz. Yazıtın nereden getirildiği de belli olmadığından arkeolojik olarak da herhangi bir kalıntıya ulaşamadık" diye konuştu.

1800 yıllık dost mezarları yazıtı

Fatma Avcu, çalışmalarda 6 yeni mezar yazıtı bulduklarını, en ilginç olanının ise 'Dostlar' diye başlayan yazıt olduğunu söyledi. Avcu, şu şekilde açıklamada bulundu: