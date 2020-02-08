16 ülkeden Türkologlar ok atma deneyimi yaşadılar

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği ilk "Türkoloji Kış Okulu"na katılan dünyanın farklı coğrafyalarından Türkçeye gönül vermiş Türkologlar, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti. Program kapsamında yoğun eğitim derslerinin yanında 16 ülkeden 30 Türkoloji bölümü doktora öğrencisi, Ankara'nın ve İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini de görme fırsatı yakaladı.

AA

GÜNDEM YEE bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti: Gelecek yıl bu sayı 30 bin üstü olacak

Ok atma deneyimi yaşadılar

Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi, TBMM Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gören katılımcılar, aynı zamanda İstanbul'da da Sultanahmet Camisi, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ve Galata Kulesi'ni gezdi. Okçular Vakfı'na da ziyarette bulunan farklı yaşlardaki Türkoloji öğrencileri, ok yapımı, okçuluğun tarihi, okun kullanışı hakkında bilgiler edinerek, ok atma deneyimi yaşadı.

GÜNDEM Geleceğin diplomatları Yunus Emre’den yetişecek

AA

"Engelli olmama rağmen ok atabileceğimi gördüm"

"Türkoloji Kış Okulu"na Polonya'dan katılan görme engelli Viacheslav Chernev, ilk kez ok attığını dile getirerek, "Benim için yeni bir tecrübe oldu. Daha önce böyle bir deneyim hiç yaşamadım. Gerçekten çok zevkli. Engelli olmama rağmen ok atabileceğimi gördüm." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok seviyorum"

Programa Kazakistan'dan konuk olan Zhansulu Akhmetova da Türklerin çok sıcak kanlı olduğu belirterek, "Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok seviyorum. Bugün de okçuluk deneyimi yaşadım ve mükemmeldi. Biliyorsunuz ki okçuluk bizim kültürümüzde de bozkırlarda var. Ata binmek, ok atmak çok önemli. O yüzden buraya katıldığım için çok memnunum. Denedim ve ok atmayı gerçekten çok sevdim" şeklinde konuştu.

REKLAM

Program yarın sona erecek