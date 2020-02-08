Hayat 16 ülkeden Türkologlar ok atma deneyimi yaşadılar
KÜLTÜR SANAT

16 ülkeden Türkologlar ok atma deneyimi yaşadılar

Yunus Emre Enstitüsü'nün ilk "Türkoloji Kış Okulu"na katılan 16 ülkeden 30 Türkoloji bölümü doktora öğrencisi, Ankara'nın ve İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatı yakaladı.

Haber Merkezi AA
16 ülkeden Türkologlar ok atma deneyimi yaşadılar
16 ülkeden Türkologlar ok atma deneyimi yaşadılar

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği ilk "Türkoloji Kış Okulu"na katılan dünyanın farklı coğrafyalarından Türkçeye gönül vermiş Türkologlar, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti. Program kapsamında yoğun eğitim derslerinin yanında 16 ülkeden 30 Türkoloji bölümü doktora öğrencisi, Ankara'nın ve İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini de görme fırsatı yakaladı.

AA

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Ok atma deneyimi yaşadılar

Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi, TBMM Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gören katılımcılar, aynı zamanda İstanbul'da da Sultanahmet Camisi, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ve Galata Kulesi'ni gezdi. Okçular Vakfı'na da ziyarette bulunan farklı yaşlardaki Türkoloji öğrencileri, ok yapımı, okçuluğun tarihi, okun kullanışı hakkında bilgiler edinerek, ok atma deneyimi yaşadı.

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"Engelli olmama rağmen ok atabileceğimi gördüm"

"Türkoloji Kış Okulu"na Polonya'dan katılan görme engelli Viacheslav Chernev, ilk kez ok attığını dile getirerek, "Benim için yeni bir tecrübe oldu. Daha önce böyle bir deneyim hiç yaşamadım. Gerçekten çok zevkli. Engelli olmama rağmen ok atabileceğimi gördüm." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok seviyorum"

Programa Kazakistan'dan konuk olan Zhansulu Akhmetova da Türklerin çok sıcak kanlı olduğu belirterek, "Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok seviyorum. Bugün de okçuluk deneyimi yaşadım ve mükemmeldi. Biliyorsunuz ki okçuluk bizim kültürümüzde de bozkırlarda var. Ata binmek, ok atmak çok önemli. O yüzden buraya katıldığım için çok memnunum. Denedim ve ok atmayı gerçekten çok sevdim" şeklinde konuştu.

Program yarın sona erecek

  • Bugüne kadar düzenlediği "Türkoloji Yaz Okulları" ile 5 bin Türkoloğu Türkiye'de ağırlayan YEE'nin 27 Ocak'ta Ankara'da başlattığı Kış Okulu'na Romanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Polonya ve Rusya gibi birçok ülkeden Türkoloji alanında doktora yapan öğrenciler konuk oldu. Programda Türk dilinden, Türkiye tarihine kadar alanında uzman 18 akademisyen tarafından 18 farklı alanda seminerle katılımcılara Türkoloji dersleri verildi. Türkiye'nin diğer ülkelerle dostluğun geliştirilmesi, kültürel alışverişin artırılması amacını da taşıyan proje yarın sona erecek.
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