17 yıl önce annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik banka kurdu

Denizli’de 34 yıldır berberlik yapan esnaf Yakup Güleç, kan bankasının nasıl oluştuğunu anlattı. 2003 yılında annesinin ameliyatı için kaz lazım olduğunu ancak bulmakta güçlük çektiğini belirtti. 17 yıl önce arkadaşları ile bir araya geldiğinde bir liste yapmak istediğini ve kan lazım olduğunda ise birbirlerine yardımcı olmak için deftere iletişim bilgilerini ve kan grubunu yazarak not aldığını söyledi. Bu şekilde birkaç adet defteri doldurdu ve işin zor bir hal aldığını ancak vazgeçmeyerek bu isimleri bilgisayara aktardığını anlattı.

GÜNDEM 15 Temmuz'da Kızılay'a rekor kan bağışı

"İhtiyacı olanlara yardımcı olmak istedim"

Müşterilerinin kan grubunu ve iletişim bilgisini alarak bu sayede herkese yardımcı olduğunu söyleyen Güleç, “2003 yılında anneme kan lazım oldu, kan bulmakta zorlanmıştım ve ondan dolayı arkadaşlar ile toplanarak, bir liste yapalım böyle bir birimize kan lazım olduğunda yardımcı olalım dedik. Anneme kan bulmakta zorlanmıştık, ondan sonra böyle bir liste yaptık. Defter ile liste yapmaya başladık, öyle bir duruma geldi ki bu 5, 10, 100 ve bin derken bizim en son 12 binin üzerinde bir listemiz oldu. Şu anda bizim 30 binin üzerinde listemiz olduğunu söyleyebilirim ve artık saymayı bıraktık. Çünkü sağ olsunlar gelenler, bize kendilerinin isimlerini yazdırıyorlar, kaydettiriyorlar ve bizde gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

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OYNAT 05:51 İmam hatip okulları tüm Türkiye'yi harekete geçirdi: Kızılay'a binlerce ünite kan bağışladır İmam hatip mezunları, mensupları, öğretmenler, idareciler ve öğrenci velileri, ÖNDER ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kovid-19 salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Kızılay'a kan bağışı desteği verdi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın acil çağrı üzerine Marmara İmam Hatip Okulunun öğretmen ve velilerinin diğer illerdeki imam hatip okullarına video yoluyla meydan okuması ile başlayan kan bağışı kampanyasına Türkiye'deki tüm imam hatip okulları katıldı. Kızılay'a binlerce ünite kan bağışlandı. BiP'te paylaş

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“Bizde hazır kan yoktur, bizde isim listesi vardır”

Telefonun sürekli olarak aktif olduğunu anlatan Güleç, “Gece gündüz 24 saat benim telefonum durmaz, çünkü tüm her yerde telefon numaralarım vardır acil kan arandığında, tüm hastanelerde benim telefon numaram vardır, kan arandığında hemen telefon numaramı verirler. Gece gündüz söz konusu olmaz. Bizde hazır kan yoktur, bizde isim listesi vardır. Bize kan lazım diye geldiğinizde, ben size kan vereceklerin listesini veririm.

Bu vermiş olduğum listede kişileri ararsınız, ola ki bu kişi ilaç kullanmıştır, hastadır veya şehir dışına çıkmıştır kan veremeyecektir onun için ben size liste olarak elinize fazla bir şekilde veriyorum. Bu kişileri arıyorsunuz, ihtiyacınızı görüyorsunuz, kimden kan alınırsa da bana tekrar dönerek bu kişileri verdiğinizde ben o kişinin ismini girdiğimde sisteme, bilgisayar sistemine döndük şuanda ve kan veren kişinin ismi zaten görünmüyor” diye konuştu.

OYNAT 00:00 Kızılay'a kan bağışında bulunan Savcı Sayan, Ordu ve Nevşehir'e meydan okudu Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının kritik seviyede olduğunu açıklamasının ardından Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesinin başlattığı kan verme meydan okumasına Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da katıldı. Sayan, 'Bugün burada belediye çalışanları olarak Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışlamaya geldik. Biz Ağrı ekibi olarak hem Nevşehir'e hem de Ordu Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler Bey'e meydan okuyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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“Gerçekten gönüle dayalı bir iş”

Güleç şöyle devam etti: “Türkiye’de tektim en son geçtiğimiz yıllarda bir berber kardeşimizin Gaziantep’te böyle bir iş yaptığını duydum, sevindim. Çünkü bu tür şeylerin artmasını çok arzuluyorum. Bu gerçekten gönüle dayalı bir iş, Allah rızası için yapılan bir iş, onun için böyle sayıların çoğalmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.