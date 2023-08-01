18 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Karın sancısı nedeniyle görmediği tedavi kalmadı

Yaklaşık 18 yıl önce 2005 yılında Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yapılan anjiyo sonrası karnında üç parça bez unutulduğunu ve 18 yıl sonra bunu öğrendiğini anlatan Yaşar Çakmak, “Rahatsızlığımdan dolayı 2005 yılında Giresun’da gittiğim hastanede anjiyo yapıldı. Bu ameliyattan sonra bir türlü sağlığıma kavuşamadım. Ondan sonraki süreç benim için baya sıkıntılı geçti. Karın ağrılarım, sağlık şikayetlerim bir türlü bitmedi. Birçok defa başka hastanelere gittim. Gittiğim hastanelerin birinde kanser tanısıyla tedavi uygulanmaya başlandı ancak, patoloji raporları gelince kanser olmadığım anlaşıldı. Ancak bir türlü şikayetimin nedeni de bulunamıyordu. Son yıllarda karnımda şişlik meydana gelmeye başlayınca Samsun’daki Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat etme kararı aldılar. Yapılan ameliyatta karnımda en büyüğü 15x9 cm, en küçüğü 1,8 x 0,6 üç adet spanç olarak bilinen gazlı bez bulundu” dedi.