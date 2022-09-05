Hayat 19 İmam Hatipler Kurultayı sona erdi İmam hatipler kardeşliğin sigortasıdır
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19. İmam Hatipler Kurultayı sona erdi: İmam hatipler kardeşliğin sigortasıdır

Önder tarafından Sivas’ta düzenlenen ve 2 gün süren 19. İmam Hatipler Kurultayı sona erdi. Kurultay'ın kapanış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İmam hatip nesli, var olduğu günden beri milletten aldığı güçle, vatanına, milletine, devletine hizmette hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştır. Dört çocuğum ve ben İmam hatipliyiz. Bu neslin ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

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Saliha Engin Yeni Şafak
19. İmam Hatipler Kurultayı sona erdi: İmam hatipler kardeşliğin sigortasıdır
19. İmam Hatipler Kurultayı sona erdi.

Önder tarafından Sivas’ta düzenlenen 19. İmam Hatipler Kurultayı sona erdi. 2 gün süren programın kapanış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İmam hatip nesli, var olduğu günden beri milletten aldığı güçle, vatanına, milletine, devletine hizmette hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştır. Dört çocuğum ve ben İmam hatipliyiz. Bu neslin ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

BERABERLİĞİN HARCI OLDULAR

İmam hatip neslinin yüce bir inancın ve medeniyetin temsilcileri olduğunu söyleyen Erbaş, “İmam hatip nesli, milletimizin birlik beraberlik harcı, kardeşlik sigortasıdır. Güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir. İmam hatipler, milletimizin yüreğindeki inancın, mücadele ruhunun, azminin, duasının, umudunun, gelecek heyecanının temsilidir. İmam hatiplere gönül verenler olarak, nasıl bir nesil için çalıştığımızı iyi anlamak ve o ideali hep canlı tutmak zorundayız” dedi.

DEVLETİN YANINDA

İmam hatip neslinin zor günlerden geçtiğini ifade eden Erbaş, “Hepimiz biliyoruz ki İmam hatip nesli, ötekileştirme politikalarına, psikolojik baskılara maruz kaldı, haklarından mahrum bırakıldı, medeni cesareti kırılmak istendi, kendini ispat etmek için daha çok çalışmak zorunda kaldı. Darbeler, muhtıralar, ihanetler nedeniyle ülkemizin zor zamanları İmam hatip nesli için daha da zor geçti. Ama en zor dönemlerde bile vatanına, milletine, devletine, değerlerine hizmetten geri durmadı. Bugün hamdolsun, neslimize, milletimize, ülkemize ve insanlığa hizmet yolunda pek çok imkana sahibiz. Bu ise sorumluluğumuzu daha da artırıyor” şeklinde konuştu.

Ahde vefaya sahip çıktılar

İmam hatip okullarının tanıtılmasının bir zaruret olduğunun altını çizen Önder Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak, “İlk vazifemizin Allah’a vefa olduğu bilinci ile Önder İmam Hatipliler Derneği ve tüm mezun derneklerimizle birlikte, imam hatip markasını her yönden daha nitelikli hale getirmek için çalışmak ahdimizdir. Bu ahdimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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