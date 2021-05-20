Hayat 19 Mayıs coşkusu
AKTÜEL

19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, salgın tedbirlerine rağmen coşkuyla kutlandı. 1919’un 102. yılı dolayısıyla 102 bisikletli İstanbul’da sahil turu atarken, Nevşehir’de 102 genç, Nevşehir Kalesi’nde dev Türk bayrağı açtı. Ankara’da engelli öğrenciler bayrak koşusuna katıldı. Samsun’da da vatandaşlar Bandırma Vapuru’na akın etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​19 Mayıs coşkusu
ANKARA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 102. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği’nce düzenlenen etkinlik, Vali Ali Yerlikaya’nın start vermesiyle başladı. Etkinliğe katılan 102 bisikletli Ayasofya Meydanı’ndan başlayarak Dolmabahçe Sarayı’na kadar şehir turu attı. Vali Yerlikaya, etkinliklerinin bir hafta boyunca Kovid-19 salgını tedbirleri altında devam edeceğini belirtti. Etkinlikte yer alarak pedal çeviren Burak Özgün de Kovid-19 nedeniyle uzun süredir bu tarz etkinlikleri yapamadıklarını anlatarak, “Tekrar bir araya gelmek güzel duygu.” ifadelerini kullandı.

ANKARA
ANKARA

İSTANBUL
İSTANBUL

AZERBAYCAN’DA DA KUTLAMA YAPILDI

  • Ankara’da, 19 engelli öğrenci, düzenlenen bayrak koşusuna katıldı. Gölbaşı Sahil Parkı’nda gerçekleştirilen koşuda, öğrenciler sırayla aldıkları Türk bayrağını, bitiş çizgisinde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teslim etti.

SAMSUN
SAMSUN

Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a getiren Bandırma Vapuru’nun birebir replikasının bulunduğu Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gemi ve müzeyi ziyaret edenlerden Sabri Özdemir, gururlu ve mutlu olduklarını aktardı. Nevşehir’de 102 genç, Nevşehir Kalesi’nde dev Türk bayrağı açtı. Azerbaycan’da Bakü Türk Anadolu Lisesi’nde de bayram dolayısıyla tören düzenlendi.

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