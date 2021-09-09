Hayat 1900lerden kalma aşı vesikası Tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor
KÜLTÜR SANAT

1900’lerden kalma aşı vesikası: Tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor

Koronavirüs ile birlikte insanların hayatına karantina, pandemi ve aşılama gibi terimler girdi. Aşılama ve aşı kartı gibi terimler de salgın sürecinde en çok konuşulan terimlerin başında gelirken, 1900’lerde Osmanlı döneminden günümüze gelen çiçek aşısı vesikası tarihin tekerrür ettiğinin en büyük delili oldu. Kadıköy’de bir sahafta bulunan tarihi aşı vesikası tarihin tekerrürünü gözler önüne serdi.

Haber Merkezi İHA
1900’lerden kalma aşı vesikası: Tarihi tekerrürleri gözler önüne seriyor
Bahtiyar İstekli

Koronavirüsle mücadele için aşılamanın öneminin vurgulandığı günümüzde aşı olan vatandaşlara verilen aşı kartının bir benzerinin 1900’lerde de verildiğinin ortaya çıkması tarihin tekerrür ettiğini gösterdi.

Bahtiyar İstekli
Bahtiyar İstekli

1906 yılında çiçek aşısının 3. dozunu olan boyacı Nikola’nın oğlu Konstantin isimli Osmanlı vatandaşına verilen aşı vesikası tarihin farklı zamanlarında benzer salgınların yaşandığı ve aşılamada aynı önlemlerin alındığını gözler önüne serdi.

Aşı kartının bir benzerinin 1900’lerde de verildiği ortaya çıktı.
Aşı kartının bir benzerinin 1900’lerde de verildiği ortaya çıktı.


Vesikanın sahibi olan ve Kadıköy’de sahaflık yapan Bahtiyar İstekli, şunları söyledi:

  • "Bu aşı belgesi uzun zamandır bende bir kenarda duruyordu. Bizim tarihimizde çok yoğun olarak pandemik hastalıklar görülmüştür. Bunlarla ilgili çeşitli tedbirler alınmıştır, aşılama da bunlardan birisidir. Bu elimde bulunan bu belge çiçek açısından sonra verilmiş bir belge olup 1906 tarihlidir. İstanbul’da yaşayan boyacı Nikola’nın oğlu Konstantin’in verilmiş ve yaptırdığı 3. dozu gösteren bir aşı belgesidir. O dönemde Osmanlı’da nüfus çok önemli. İmparatorluğun nüfusu Avrupa ve Rusya ile kıyaslandığı zaman oldukça düşük seviyededir bu sebeple nüfusunu korumak ve geliştirmek için imparatorluk çeşitli tedbirler almıştır bu tedbirlerin başında da pandemik hastalıklara karşı aşılama gelmektedir."

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