2. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'nin finalistleri belli oldu

Bu yıl 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "2. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" finalistleri belli oldu. Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde finalist olan 24 filmin yarışacağı festivalde, öncelikle dezavantajlı gruplara ulaşılacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsis ettiği "GEZEN SİNEMA TIRI" ile Covid-19 pandemi salgınından en çok etkilenen Sağlık Çalışanları, Eğitim Çalışanları, Güvenlik Görevlileri ve çocuklarla buluşacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kudaka, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği ve Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’nin destekleriyle düzenlenen festivalde 24 kısa film seçildi.

Finalist filmlerin gösterimleri yapılacak. 5 gün boyunca düzenlenecek olan “2. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali”, Covid-19 pandemi salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları baz alınarak gerçekleştirilecek ve ödül töreni ile sona erecek.

FİNALİST FİLMLER

Mahallenin Bazı Kedileri - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Emre SEFER

TÜRKİYE

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Yaşlı Adam ve Tren - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Ege KARAKURT

TÜRKİYE

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Ashegh (Sevgili) - Kurmaca

Film Yönetmeni: Mohammad SORAYA

İRAN

Javandeh (Kemirgen) - Drama

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Filmin Yönetmeni: Navid SOLATİ

Ülke: İRAN

Poshte Panjerh ha (Camların Arkasında) - Drama

Filmin Yönetmeni: Mahdi IRAVANİ

İRAN

Şeker Gıda - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Ferman NARİN

TÜRKİYE

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İnsan Sanır - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Ercan Selim ÖNGÖZ

TÜRKİYE

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Hello Afrika - Kurmaca

Film Yönetmeni: Hasan Serin

TÜRKİYE

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Yağmur Olup Şehre Düşüyorum - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Kasım ÖRDEK

TÜRKİYE

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Lekesiz - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Mehmet Oğuz YILDIRIM

TÜRKİYE

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Çamaşır Suyu - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Büşra BÜLBÜL

TÜRKİYE

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Тогуздан Кийин Эгиз (Dokuzdan Sonra İkiz) - Belgesel

Filmin Yönetmeni: Lunara CEENBEKOVA

Ülke: KIRGIZİSTAN

Ronaldo - Drama

Filmin Yönetmeni: Raşit ALGÜL

TÜRKİYE

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İnşaattaki - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Doğan BELGE

TÜRKİYE

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Krampon - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Abdullah ŞAHİN

TÜRKİYE

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Meryem Ana - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Mustafa GÜRBÜZ

TÜRKİYE

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Oyuncakçı Saklı Yadigarlar - Belgesel

Filmin Yönetmeni: Yağmur KARTAL

TÜRKİYE

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Bu Da Mı Gol Değil? - Belgesel

Filmin Yönetmeni: Feyzi BARAN & Kamil KAHRAMAN

TÜRKİYE

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İklim Değişimi - Kurmaca, Dram

Filmin Yönetmeni: Yasemin DEMİRCİ

TÜRKİYE

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Aşk, Ölüm ve Domatesler - Komedi

Filmin Yönetmeni: Balahan GÜREL

TÜRKİYE

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Dönüşüm - Kurmaca - Bilim Kurgu

Filmin Yönetmeni: İsmail KURT

TÜRKİYE

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Salmandan (Yaşlılar) - Drama

Filmin Yönetmeni: Parisa Sedaei-AZAR, Ramin FARZANEH

İRAN

Le Périple d'Abélla (Abella'nın Yolculuğu - Belgesel

Filmin Yönetmeni: Enis MANAZ

TÜRKİYE

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Muharrem Bey İçin Güzel Bir Gün - Kurmaca

Filmin Yönetmeni: Özkan SAĞIN

TÜRKİYE

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Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL’lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca olarak Jüri Özel Ödülü ve Recep YAZICIOĞLU Özel Ödülü de yer alacak.

FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Serdar CAN (Mars Dağıtım Genel Müdürü- Ana Jüri Başkanı)

Yüksel YALOVA (Devlet Eski Bakanı)

Nedret APAYDIN (İstanbul Kültür Elçileri Derneği Başkanı)

Kudret SABANCI ( Yönetmen )

Alican SEKMEÇ (Gazeteci Yazar)

Ferruh ERKAN (Mesat Derneği Başkanı)

Bülent BİLGİÇ (Oyuncu)

Hakan ALTINER (Oyuncu)

Nizamamettin YÜCEL (TRT Reklam Dairesi Başkanı)

Jale ATABEY (Yönetmen)

Erkan BEKTAŞ (Oyuncu)