2. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'nin finalistleri belli oldu

Bu yıl 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "2. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" finalistleri belli oldu. Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde finalist olan 24 filmin yarışacağı festivalde, öncelikle dezavantajlı gruplara ulaşılacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsis ettiği "GEZEN SİNEMA TIRI" ile Covid-19 pandemi salgınından en çok etkilenen Sağlık Çalışanları, Eğitim Çalışanları, Güvenlik Görevlileri ve çocuklarla buluşacak.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kudaka, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği ve Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’nin destekleriyle düzenlenen festivalde 24 kısa film seçildi.
Finalist filmlerin gösterimleri yapılacak. 5 gün boyunca düzenlenecek olan “2. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali”, Covid-19 pandemi salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları baz alınarak gerçekleştirilecek ve ödül töreni ile sona erecek.
FİNALİST FİLMLER
Mahallenin Bazı Kedileri - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Emre SEFER
TÜRKİYE
Yaşlı Adam ve Tren - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Ege KARAKURT
TÜRKİYE
Ashegh (Sevgili) - Kurmaca
Film Yönetmeni: Mohammad SORAYA
İRAN
Javandeh (Kemirgen) - Drama
Filmin Yönetmeni: Navid SOLATİ
Ülke: İRAN
Poshte Panjerh ha (Camların Arkasında) - Drama
Filmin Yönetmeni: Mahdi IRAVANİ
İRAN
Şeker Gıda - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Ferman NARİN
TÜRKİYE
İnsan Sanır - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Ercan Selim ÖNGÖZ
TÜRKİYE
Hello Afrika - Kurmaca
Film Yönetmeni: Hasan Serin
TÜRKİYE
Yağmur Olup Şehre Düşüyorum - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Kasım ÖRDEK
TÜRKİYE
Lekesiz - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Mehmet Oğuz YILDIRIM
TÜRKİYE
Çamaşır Suyu - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Büşra BÜLBÜL
TÜRKİYE
Тогуздан Кийин Эгиз (Dokuzdan Sonra İkiz) - Belgesel
Filmin Yönetmeni: Lunara CEENBEKOVA
Ülke: KIRGIZİSTAN
Ronaldo - Drama
Filmin Yönetmeni: Raşit ALGÜL
TÜRKİYE
İnşaattaki - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Doğan BELGE
TÜRKİYE
Krampon - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Abdullah ŞAHİN
TÜRKİYE
Meryem Ana - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Mustafa GÜRBÜZ
TÜRKİYE
Oyuncakçı Saklı Yadigarlar - Belgesel
Filmin Yönetmeni: Yağmur KARTAL
TÜRKİYE
Bu Da Mı Gol Değil? - Belgesel
Filmin Yönetmeni: Feyzi BARAN & Kamil KAHRAMAN
TÜRKİYE
İklim Değişimi - Kurmaca, Dram
Filmin Yönetmeni: Yasemin DEMİRCİ
TÜRKİYE
Aşk, Ölüm ve Domatesler - Komedi
Filmin Yönetmeni: Balahan GÜREL
TÜRKİYE
Dönüşüm - Kurmaca - Bilim Kurgu
Filmin Yönetmeni: İsmail KURT
TÜRKİYE
Salmandan (Yaşlılar) - Drama
Filmin Yönetmeni: Parisa Sedaei-AZAR, Ramin FARZANEH
İRAN
Le Périple d'Abélla (Abella'nın Yolculuğu - Belgesel
Filmin Yönetmeni: Enis MANAZ
TÜRKİYE
Muharrem Bey İçin Güzel Bir Gün - Kurmaca
Filmin Yönetmeni: Özkan SAĞIN
TÜRKİYE
Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL’lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca olarak Jüri Özel Ödülü ve Recep YAZICIOĞLU Özel Ödülü de yer alacak.
FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:
Serdar CAN (Mars Dağıtım Genel Müdürü- Ana Jüri Başkanı)
Yüksel YALOVA (Devlet Eski Bakanı)
Nedret APAYDIN (İstanbul Kültür Elçileri Derneği Başkanı)
Kudret SABANCI ( Yönetmen )
Alican SEKMEÇ (Gazeteci Yazar)
Ferruh ERKAN (Mesat Derneği Başkanı)
Bülent BİLGİÇ (Oyuncu)
Hakan ALTINER (Oyuncu)
Nizamamettin YÜCEL (TRT Reklam Dairesi Başkanı)
Jale ATABEY (Yönetmen)
Erkan BEKTAŞ (Oyuncu)