Hayat Cuma hutbesi Birbirimizin Farkında Olalım
AKTÜEL

2 Nisan Cuma Hutbesi: Birbirimizin Farkında Olalım

Cuma hutbesi: Birbirimizin Farkında Olalım

Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Birbirimizin Farkında Olalım" başlığı oldu. 2 Nisan 2021 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 Nisan Cuma Hutbesi: Birbirimizin Farkında Olalım
Foto: Arşiv.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Birbirimizin Farkında Olalım" olarak belirlendi.

Muhterem Müslümanlar!

Her birimiz bir imtihandayız. Dünya ve ahiret mutluluğunun peşinde, zorlukları aşabilmenin gayretindeyiz. Yaratılışımız gereği sevinci ve hüznü, neşeyi ve kederi birlikte yaşamaktayız. Çeşitli hastalıklar, sıkıntılar ve engellerle sınanmanın yanında down sendromu ve otizm gibi gelişim farklılıklarıyla da karşılaşmaktayız.

Yaşanan her zorluğun, çekilen her zahmetin, öğretici ve insanı geliştirici bir boyutu vardır. Zorluk ve sıkıntıları göğüslemek, her halimizde Allah Teâlâ’nın rızasını gözetmek, insanda kemal sıfatlarının açığa çıkmasına vesiledir.

Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekattır?
ÖZGÜN
Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekattır?

Aziz Müminler!

Gelişim farklılıkları hakkında doğru bilgilenmemiz, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarını araştırıp ehil ellerden destek almamız gerekir. Bu tür durumlarda erken tanı ve buna bağlı olarak doğru tedavilerin ve bilhassa uygun eğitimin vaktinde başlaması son derece önemlidir.

En güzel ve anlamlı cuma mesajları
ÖZGÜN
En güzel ve anlamlı cuma mesajları

Kıymetli Müslümanlar!

Down sendromlu ve otizmli kardeşlerimizin ve ailelerinin, hayatın hiçbir alanında kendilerini yalnız hissetmemeleri için hepimize sorumluluklar düşmektedir. Gelişim ya da genetik farklılıkları olan bu kardeşlerimize karşı duyarlı olmak, gereken desteği göstermek, hayatlarını kolaylaştırmak dini ve insani görevimizdir.

Selefilik nedir: Selefilik mezhebi ne zaman ortaya çıkmıştır?
ÖZGÜN
Selefilik nedir: Selefilik mezhebi ne zaman ortaya çıkmıştır?

Değerli Müminler!

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir” O halde birbirimizin farkında olalım. Kardeşlerimizle insan onuruna yakışır bir ilişki ve samimi bir yakınlık kuralım. Sonra da ellerimizi Rabbimize açalım, tam bir teslimiyet içinde O’na boyun eğip sabır ve şifa dileyelim. Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar kılacak bir kulluk bilincine eriştirmesini O’ndan niyaz edelim.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir.”

Namaz nasıl kılınır?
ÖZGÜN
Namaz nasıl kılınır?

Ezan duası
ÖZGÜN
Ezan duası

Kadir Suresi: "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır"
ÖZGÜN
Kadir Suresi: "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır"
Abone Ol Google News
İkinci elde çip uyarısı!

İkinci elde çip uyarısı!

​Araç fiyatları yeniden yükselişe geçecek.
Artvinde yangın felaketi

Artvin'de yangın felaketi

Can kaybı yaşanmadı, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
PKK eğittiğimizen iyilerden

PKK eğittiğimiz
en iyilerden

ABD'nin Suriye'de görevli en üst düzey bürokratı, terörist Abdi'yle her gün görüşmüş.
İki tane yetmedi

İki tane yetmedi

Kılıçdaroğlu, üçüncü makam aracını Meclis'ten istedi.
Savaş erken çıktı

Savaş erken çıktı

​İsrail ve İngiltere Süveyş'i bypass edecek kanal için harekete geçti.
Gerilim tırmanıyor

Gerilim tırmanıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rusya'nın sınırlarına asker yığdığını duyurdu.

Pakistan Atak’ta kararlı

Pakistan Atak’ta kararlı

Genelkurmay Başkanı, T129 helikopterine binerek incelemelerde bulundu.

Değiştik pozu

Değiştik pozu

​DEAŞ'lı kadınların “bizi Avrupa'ya alın" modası.

Güçlü büyüme için tasarruf şart

Güçlü büyüme için tasarruf şart

​Gelişen Asya ülkelerinde oran yüzde 40'ı bulurken, Türkiye'de yüzde 20 civarında.
Oldubittiye izin yok

Oldubittiye izin yok

​TBMM Başkanlık Divanı, Millet İttifakı'nın oyununu bozdu.
DEAŞ’ın suikastçısı yakalandı

DEAŞ’ın suikastçısı yakalandı

​İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine göz açtırmıyor.
İki aşı da ağır vakayı engelliyor

İki aşı da ağır vakayı engelliyor

​Prof. Dr. İsmail Balık BioNTech ve Sinovac aşılarını değerlendirdi.
Hidrojen yakıt <br>evlere girecek

Hidrojen yakıt
evlere girecek

Temiz enerjide dönüşüm için düğmeye basıldı.
Sözde tecrübeliler <br>ödüllendiriliyor

Sözde tecrübeliler
ödüllendiriliyor

Genç, idealist hakemler adalet bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.