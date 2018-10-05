Leo Belnap'ın anne-babasının hafta sonunda, bir zarfa koydukları paralarının kaybolması üzerine evin her yerini aradıkları ancak bulamadıkları belirtildi. Ancak annesi Jackie Belnap, oğlunun kendisine kağıt doğrarken yardım etmeyi çok sevdiğini hatırlayarak evrak imha makinesine de baktı. Aile, makinenin haznesinde bulunan doğranmış dolarların fotoğrafını twitter'da paylaştı.

Ben Benlap olayı Twitter'dan paylaşırken, "Eşimle birlikte @Utah_Football biletleri için para biriktiriyorduk. Dün anneme vermek için parayı toparladık. Eşim kağıt öğütme makinesine bakana kadar zarfı hiçbir yerde bulamadık. Evet 2 yaşındaki çocuk 1060 doları öğüttü" dedi.

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