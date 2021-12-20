Hayat 2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusrete tepki yağdı Yakışmamış
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2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı: Yakışmamış

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl aradan sonra annesini ziyarete gitti. Annesinin oğluna ilk yorumu "Çok zayıflamışsın annem" oldu. Uzun bir aradan sonra annesini görmeye giden Nusret'e sosyal medyadan tepki yağdı.

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Haber Merkezi Diğer
​2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusrete tepki yağdı: Yakışmamış
2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı.

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl aradan sonra annesini ziyarete gitti. Annesinin oğluna ilk yorumu "Çok zayıflamışsın annem" oldu. Uzun bir aradan sonra annesini görmeye giden Nusret'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Çoğu kişi "O kadar paranın içinde anneni oturttuğun eve bak" yorumlarını yaptı. Sosyal medya kullanıcıları Nusret'in annesini 2 yıl sonra görmeye gitmesine de tepki gösterdi.

"AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN OĞUL"

"Cennet" diyerek annesi ile olan anlarını paylaşan Nusret, sözlerinin devamında annesini 2 yıl aradan sonra gördüğünü söyledi.

Oğlunu yıllar sonra gören anne Fatma Gökçe duygusal anlar yaşadı. Anne Gökçe "Çok zayıflamışsın annem. Ayağına taş değmesin oğul" dedi.

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